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Общество
22.07.2017
Маша Колесникова, Еврорадио
В поликлиниках проводят фейковое обследование на онкологию?

На прошлой неделе жительница Минска Татьяна (имя изменено) заводит карточку в новой поликлинике, идет на прием к хирургу. Татьяне делают снимок пальца на ноге, врач пишет заключение. На следующий день Татьяна в очереди на прием к неврологу листает карточку и вдруг оказывается... она прошла онкологическое обследование!

Фото медицинской карточки

«А когда и как меня проверили? Просто интересно, почему со мной это никто не обсудил, если даже тайно проверил», — говорит девушка.

В каждой медицинской карточке есть страница, посвященная онкологическому обследованию. Там в столбик перечислены "рискованные" части тела и внутренние органы. И вот напротив каждого, например, "прямая кишка", "пищевод", "легкие" в карточке Татьяны стоит буква "н", то есть "норма". А внизу подпись врача.

Получается, что во время снимка ноги девушке параллельно проверили желудок?!

Пока Татьяна ждет приема терапевта, который все объяснит, Еврорадио решает поговорить с главным врачом поликлиники, где тайно от пациента проверяют его внутренние органы. Такой получаем ответ:

"Вам, естественно, мы никакой информации не предоставим. Потому что мы не обязаны это делать. То, что рассказала пациентка, это не всегда правда. Поэтому мы с ней будем встречаться и все объясним".

Примерно такой же ответ мы слышим от администрации второй столичной поликлиники, там пациенты проходят такие же фейковые "онкообследования".

Часто ли пациент проходит такие обследования, сколько времени это занимает, делается ли такая проверка здоровья по желанию пациента, или только по мнению врача, который врач должен проводить такое обследование — онколог или какой угодно — неужели это действительно такая конфиденциальная информация? Или все же все эти обследования — для традиционной галочки?

Журналист Еврорадио решает пройти собственное онкообследование в своей поликлинике. Самое веселое, что, оказывается, в 2013-м году я тоже без своего ведома его... проходила! Об этом свидетельствует моя медицинская карточка.

Прием у онколога занимает 12 минут. Доктор задает вопросы о родинках на коже (договариваемся удалить их в сентябре), о выделениях из молочной железы, питании и т.д.

"Вообще такое обследование девушкам, как вы, делать рано, потому что у вас нет конкретных жалоб. Но губы у вас красивые, никаких образований на них нет, и я пишу "норму" (доктор ставит букву" н "напротив слова "губы"). Кожа. Вы мне показали пигментные невусы, но это доброкачественные образования, поэтому я пишу "норму". Язык и слизистая. Показывайте. Язык хороший, пишу "норма". Пищевод, желудок, прямая кишка, легкие... Приходите в сентябре — пройдете все УЗИ и сдадите анализы", — говорит анколог.

Теперь онколисток в моей карточке выглядит вот так

На вопрос, почему все же в 2013-м году, не проводя обследование, какой-то доктор чудом заглянул в мой желудок и поставил "норму", онколог отвечает, что мне было не 82 года, а "в таком возрасте проблемы бывают редко". Мол, с проблемами надо разбираться по мере их появления, а не искать их самостоятельно.

Наша собеседница Татьяна тоже идет к терапевту, где ее ждет администрация поликлиники. Врачи извиняются за ситуацию и говорят, что на самом деле речь идет не об "обследовании", а профилактическом осмотре. Мол, просто в типографии карточку отпечатали некорректно, и это будет изменено на формулировку "лист профилактических осмотров".

Татьяне объясняют, что когда человек приходит с какой-то конкретной проблемой, его направляют на обследование. Жалоб, например, на боль в желудке, Татьяна не высказала. Врач видит, что кожа у нее чистая, внешнего увеличения щитовидной железы не замечено, поэтому и ставит в листке "норму" по всем пунктам. Сообщать о таких вещах пациенту, утверждает администрация, врачи не обязаны.

Теперь откройте свои медицинские карточки и посмотрите, проходили ли вы «фейковое» обследование на онкологию. Это для одной страны «норма».

«Народ вымирает на глазах. Онкология сжирает страну»

 
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