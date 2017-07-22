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22.07.2017
«VIP-номенклатура национального и местного уровня превращают Лукашенко в посмешище»

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук рассуждает о том, как фавориты Мясниковича и других номенклатурных чиновников поглощают наши деньги.

«Хотите повышения зарплаты? Съешьте ваше желание.

Желания есть, а денег нет. Но вы держитесь! Так думает не только связка Путин/Медведев. Такой подход разделяет их белорусский аналог Лукашенко/Мясникович. «Рисуют» экономический рост, обещают по 0, полную занятость, стабильные цены, диверсификацию без приватизации, качество с теми же кадрами и много-много инноваций в «Большом камне», IT-стране и «Белбиограде». Не хочешь – не верь.

Вот Михаил Мясникович, серый кардинал главы страны, посетил предприятия, за которое несёт персональную ответственность - «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (БПХО). Более чем за 20 лет оно выкачало из карманов налогоплательщиков сотни миллионов долларов. Когда-то на нём работало более 10 тысяч человек. Оно было одно из первых, которое обещал спасти молодой президент А. Лукашенко в 1994 году.

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Сегодня на БПХО работает в пять раз меньше человек. Лукашенко/Мясникович продолжают передавать этому предприятию деньги налогоплательщиков. Очередные 30 млн. евро. Даже основную сумму выплатить без поддержки государства не может. И вот М. Мясникович предлагает решение, которое является ответом на вопрос, почему Беларусь попала в затяжную рецессию и стагнацию: «Скорее всего, будем просить президента помочь пройти эти сложные два года, на которые приходится основной пик выплат». И это ПОСЛЕ модернизации. Представьте себе такую ситуацию. Вы купили участок земли, решили построить дом, наняли строителей. Они вам говорят, что дом построили, новый, удобный, красивый. Вы радостно потираете руки, готовы заказывать мебель и всю бытовую технику, планируете новоселье… А строители вам: «Торопиться не надо. Вот тут нам ещё ремонт нужно сделать».

БПХО так организовало работу, что люди начали разбегаться. А М. Мясникович требует, чтобы швеи и работники других специальностей работали за зарплату, которая не то, что до 0Ю даже до BYN500 не дотягивает.

Вот журналисты из udf.by разговорили местную работницу: «Самая лучшая зарплата у швей на Барановичской швейной фабрике – около 400 рублей в месяц. Если хороший заказ – больше. И это при том, что это тяжелый физический труд. На БПХО зарплаты меньше. Периодически можно встретить вакансии для швей с обещанием зарплаты в 500 рублей. На самом деле там нередко получают по 250. Людям не дают работать: хлопок то есть, то его нет».

Когда М. Мясникович требует посылать на БПХО молодёжь, он пользуется полукрепостным правом распределения молодежи на государственные предприятия. Два года обязаны работать за мизерную зарплату. Не хочешь – через суд взыщем с тебя деньги на учёбу.

Когда белорусские заводы и фабрики находятся в руках таких вот менеджеров, когда используется мотивация «заставить», когда в такие проекты ежегодно вбухиваются миллиарды долларов, денег на повышение зарплаты учителям, врачам и воспитателям детских садов нет. Эти деньги поглощают фавориты М. Мясниковича и других VIP-номенклатурных чиновников. Они уже почти 25 лет руководят, рулят. Страна не успевает оправиться от одного кризиса, как попадает в другой.

А им нипочём. У них ещё столько «гениальных» идей есть. И А. Лукашенко на их стороне. Они – VIP-номенклатура национального и местного уровня - превращают президента в посмешище. До тех пор, пока не будет кадровых изменений, пока государство не перестанет быть в каждой бочке затычкой, не видать нам высокой зарплаты, пенсий, чтобы хватало хотя бы на здоровое питание и лекарства. Не видать нам горящих глаз молодёжи. Потому что молодые ребята функцию затычек в безобразных планах и программах бюрократов в эпоху глобализации выполнять не будут».

«Белорусы – самые зажатые люди в мире»

 
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