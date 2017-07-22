Хватит ли у белорусов денег на уход за пожилыми родителями?

Во сколько обойдется чиновничья инициатива переложить заботу о стариках на плечи их детей?

Взыскивать алименты на содержание пожилых родителей или создать конкуренцию интернатам и больницам сестринского ухода – какие меры следует предпринять государству?

Министерство труда и соцзащиты готовит изменения в законодательство, касающиеся заботы детей о пожилых родителях. Об этом 21 июля во время рабочей поездки в Гродненскую область сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Министр напомнила, что, согласно Кодексу о браке и семье, дети должны заботиться о пожилых родителях.

Какие механизмы могут задействовать власти, чтобы снять с себя ответственность за пожилых белорусов?

Главврач больницы сестринского ухода в деревне Исерно Слуцкого района Игорь Шахлевич выступает против того, чтобы дети оказывали уход за пожилыми родителями.

— У меня такие пациенты, которых дома не оставишь, а детям работать надо, жить на что-то. За такими пациентами, как в нашей больнице, глаз да глаз нужен. Вот почему я против этих законов, чтобы дети смотрели родителей, - объясняет врач. — У стариков развивается энцефалопатия, что приводит к склерозам, забывчивости, Альцгеймеру и полному нарушению психики. Процесс этот необратим. Таким старикам нужен круглосуточный присмотр.

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