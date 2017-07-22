Туристы из России расписали непристойными картинками и ругательствами часовню в Болгарии

На болгарском курорте Санта-Марина неподалеку от города Созополь была осквернена православная часовня. В администрации поселения полагают, что это сделали туристы из России.

«Уважаемые гости комплекса, хотим показать вам, как развлекается молодежь, живущая в Санта-Марине. Обратите внимание, во вложении есть и нецензурные фото», — говорится в сообщении.

На опубликованном фото видно, что белоснежные стены покрыты непристойными картинками. Также вандалы оставили надпись, которая на русском языке является просторечным названием мочеполовых органов, а на польском — названием реки и футбольного клуба.

Издание FrogNews со ссылкой на местные власти пишет, что часовню, по всей видимости, осквернили злоупотребившие алкоголем молодые люди.

Как сообщается, часовня св. Марины открыта для верующих каждые выходные.