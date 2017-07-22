Туристы из России расписали непристойными картинками и ругательствами часовню в Болгарии
На болгарском курорте Санта-Марина неподалеку от города Созополь была осквернена православная часовня. В администрации поселения полагают, что это сделали туристы из России.
«Уважаемые гости комплекса, хотим показать вам, как развлекается молодежь, живущая в Санта-Марине. Обратите внимание, во вложении есть и нецензурные фото», — говорится в сообщении.
На опубликованном фото видно, что белоснежные стены покрыты непристойными картинками. Также вандалы оставили надпись, которая на русском языке является просторечным названием мочеполовых органов, а на польском — названием реки и футбольного клуба.
Издание FrogNews со ссылкой на местные власти пишет, что часовню, по всей видимости, осквернили злоупотребившие алкоголем молодые люди.
Как сообщается, часовня св. Марины открыта для верующих каждые выходные.
Главное