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22.07.2017
Светлана Метёлкина
Лукашенко и женский топлесс: три истории с разным концом

Глядя на усмешку Александра Лукашенко во время обнаженной пробежки активистки Femen в Киеве, можно даже грешным делом подумать, что увиденным глава Беларуси остался доволен.  Расплываясь в улыбке, он подхихикивал в усы и вообще источал флюиды счастья и добра.

Но не все так просто. С женским топлесс у Александра Григорьевича сложные отношения. По крайней мере, в исполнении представительниц данной организации.

История №1. «Готовьтесь, с*ки, узнать, что бывает с теми, кто приезжает в Беларусь нарушать наше национальное единство!»

Еще в далеком 2011 году активистки Femen уже «радовали» белорусского президента своими прелестями, устроив акцию в Минске возле здания КГБ. Фотоснимки и видеоролики тогда разлетелись по всей Беларуси и даже за ее пределы. Голые девушки, держащие плакаты «Свободу политзаключенным», и колоритная «усатая» украинка с маленьким мальчиком, никого не оставили равнодушными.

Тогда Лукашенко отшучивался:

— Тут голые украинские женщины приезжали из группы Femen. Телепались по Минску. Меня пытались изобразить. Но у меня грудь не такая, как у них, — раскрыл он тонкости своего телосложения на пресс-конференции российским журналистам.  

И все бы ничего. Посмеялись да разошлись. Только вот чувство юмора у наших властей довольно специфическое и одними смешками редко когда не ограничивалось.

Вот как описывает участница того перфоманса то, что было после акции:

«Нас схватили на автовокзале. За пять секунд забросили в тонированный автобус... Они не скрывали, что из КГБ. Молодые ребята, лет 30. А потом нас перетащили в другой автобус, и там уже нам сказали, что везут убивать. Эти уже были в масках. Разговаривал только один из них. Он сказал: «Готовьтесь, суки, узнать, что бывает с теми, кто приезжает в Беларусь нарушать наше национальное единство!». Нам затянули руки ремнями и заставили пригнуть головы... Всю дорогу нас били: ехать с пригнутой головой очень неудобно, затекают мышцы, но стоило чуть-чуть пошевелиться — начинали бить по голове. И каждые 15 минут этот, который разговаривал, повторял, что нас скоро убьют. Это была пытка.

А когда нас вывели в лес, предложили: «Будете выполнять приказы — умрете быстро и безболезненно. Не выполните — умирать будете долго и мучительно». Нас заставляли раздеваться на счет «раз-два-три», брать в руки плакаты со свастикой, нас поливали бензином и щелкали зажигалками вокруг, потом мне обрезали волосы и вылили на голову флакон зеленки. А я уже ничего не чувствовала. Потом так же одевались на «раз-два-три».

Власти тут же назвали все эти рассказы наветами недоброжелателей и провокацией. Глава КГБ прямо заявил, что его люди активисток движения «не трогали, как бы этого кому-то ни хотелось» (уж не знаю, кого он имел в виду). Выходит, девушки сами себя избили, волосы отрезали и зеленкой измазались. Что, в принципе, неудивительно. Воздух в Беларуси зачастую особенный: опьяненные им оппоненты власти время от времени наносят себе разные увечья, бьются до сотрясения мозга головой об автозаки и ломают руки.

История №2. 199 гривен за голые сиськи

В этом плане сильно отличается следующая история столкновения белорусского лидера с грудью Femen. Акцию «Ночь против Лукашенко» активистки провели в честь приезда главы Беларуси в Киев в 2013 году. Тогда девушки явились к месту ночевки в Киеве белорусского президента с факелами.

На их телах были написаны лозунги: «Жыве Беларусь!», «Fuck dictator!» и прочие любезности. Покой главы Беларуси, однако, сберегли милиционеры.

Конец у этой истории оказался принципиально иной: все обошлось штрафом в 199 гривен.

История №3. Улыбаемся и машем

Ну а что же с нынешней историей? Думается, и в ней определяющим будет то, что созерцать топлесс главе Беларуси довелось на украинской земле, где воздух не столь сильно «ударяет в голову». Поэтому предположим, что и встреча Лукашенко с прекрасным закончится для участницы акции банальной «административкой».

Главе же Беларуси останется только отшучиваться. Как известно, наш президент тот еще юморист.

Ну а что касается физического выражения восторга, то тут придется довольствоваться разве что улыбкой. Той самой, которая без поддержки «весельчаков» в погонах, выглядит такой беззащитной.

 
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