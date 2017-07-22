«Слышите звук нашей черной дыры? Кажется, наша поет нежным голоском Николая Баскова»

Новая элита строит замки, отжимает друг у друга наделы и закатывает пиры на зависть холопам под сладостные песни трубадура Баскова.

Знающие люди пишут, будто у специалистов, ответственных за содержательное наполнение очередной президентской кампании Владимира Путина, проблемы с образом будущего. (В скобках — читать это по-своему даже смешно: сразу вот так вот и представляешь себе специалистов, искренне верящих, что будут настоящие выборы, с конкурентами, дебатами, прочими радостями политической жизни, и что Путину для победы необходим внятно артикулированный образ будущего, куда ж без образа. Но и в этом шоу есть смысл, мы его еще помянем.)

Злые люди пишут про то, как судья из Краснодарского края выдает замуж дочку за следователя местного СК. Молодым дарят «Бентли», Кобзон и Басков поют веселые песни. То, что начинается дальше, в патриотических СМИ описывают примерно вот так: «Заранее подготовленные либеральные кликуши тут же истошно закаркали про “ужас, ужас”, шакалята-блогеры бросились строчить о преимуществе американской системы правосудия над российской, и понеслось».

Между прочим, это связанные истории. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, конечно, по поводу скандальной свадьбы, что «это не является прерогативой Кремля — каким-то образом реагировать на подобные проявления». Но не надо думать, что они там у себя в Кремле «подобными проявлениями» как-то особенно довольны. Просто это элемент системы, и можно, конечно, одну конкретную представительницу этой системы примерно наказать, проигнорировав рассказы о старинной дружбе с бескорыстным певцом Кобзоном и щедрости бывшего мужа-предпринимателя (с задекларированным, если верить «Коммерсанту», годовым доходом в 200 тысяч рублей), но на смену придет такой же. Или такая же. Других система, выросшая благодаря как раз усилиям Кремля, не вытерпит.

Мы, конечно, не первый год потешаемся над нравами и вкусами нового российского дворянства: чиновников, силовиков и прочих, имеющих доступ к государственным кормушкам, которые, впрочем, уже не кажутся бездонными. Над их уродливыми дворцами, интерьерами под Версаль, мехами, броневиками и неизбежным Басковым на всех семейных праздниках. В этой навязчивой демонстрации сверхпотребления, никаким боком не соответствующего официальным доходам, действительно видна смешная наивность. Но за эти годы появилось и даже вошло в моду еще одно странное соображение: так всегда бывает в эпоху первоначального накопления, первое поколение элиты — читайте учебники — не может не выглядеть диковато, но подрастут их дети, закончат английские школы, американские университеты и построят нам дивный свободный мир, которого отцы так боялись.

Однако новая элита об этих наивных ожиданиях, похоже, даже и не задумывается и продолжает вести себя так, как положено средневековым феодалам: строит замки, заключает династические браки, отжимает друг у друга (и у зарвавшихся представителей неблагородных страт, это уж само собой) наделы и закатывает пиры на зависть холопам, чтобы от дел державства и войны отдохнуть под сладостные песни трубадура Баскова.

Федеральная власть, разумеется, ощущает здесь некоторую проблему. Изредка демонстративно карает особо зарвавшихся. Собственно, вся показная государственная борьба с коррупцией — это ведь борьба не против, а за. Не против воровства, а за то, чтобы встроенные в систему государственного воровства граждане не выставляли напоказ с обидной для прочих граждан навязчивостью плоды своих неправедных трудов. Федеральная власть хочет блюсти приличия — откуда и театр с выборами, и пляски вокруг невозможности найти «образ будущего» для предстоящей кампании. Ну и, конечно, вершить судьбы мира, вести бесконечные войны в чужих песках и чужих степях. А феодал желает пировать. Таковы уж свойства феодала, и желание пировать даже сильнее, чем страх навлечь на себя королевский гнев.

Случай с судьей еще не такой трагичный. Тут можно изобразить если не гнев, то хоть недоумение. Вынудить выкручиваться, рассказывать про доходы бывшего мужа и размещать статьи в недорого берущей патриотической прессе (в патриотической прессе пишут, будто атаку на судью Елену Хахалеву проплатила голубая мафия; а могли бы написать, что Госдеп — ну, может, и напишут еще). А ведь есть места, куда даже представителей нового дворянства из СК просто не пускают. Куда уезжает дань, откуда приезжают проблемы и где поделать просто ничего нельзя — приходится вместо гнева и недоумения показывать в новостях на федеральном канале раз этак шесть в течение дня праздник на стадионе «Ахмат-Арена» в честь первой победы клуба «Ахмат» в российском футбольном первенстве. С участием неизбежного Николая Баскова, разумеется. И перемежать, чтобы зритель не заскучал, сюжетами о ходе строительства четырехсотметрового небоскреба «Ахмат-Тауэр» в виде старинной сторожевой башни.

Есть, иными словами, места, где средневековье не просто победило — оно везде победило, — но где его даже и стесняться своей победы не заставишь. И где простые люди, кстати сказать, от произвола феодалов страдают вдвойне: во-первых, потому что все и везде от него страдают, а во-вторых, потому что остальная Россия безосновательно думает, будто простые эти люди — не такие же жертвы, как и все прочие, а участники бесконечного карнавала при фундаменте гигантской сторожевой вышки.

Отсюда и проблема с описанием образа будущего. Не для нужд фиктивной кампании, нет, настоящего, без кавычек образа будущего. Проблема в том, что проблемы нет. Образ будущего довольно ясен. Новые феодалы продолжат пировать и тиранить крепостных. Крепостные, которые почему-то себя крепостными не ощущают, да и к земле до сих пор, по недоработке боярской думы, не прикреплены, или разбегутся, или возьмутся за вилы. Вот только как его описать, этот образ? Сначала ведь придется Кремль снести, а потом самим уйти в монахи — плакать и каяться, потому что именно на этот образ будущего обитатели Кремля годами последовательно работали. Что строили, то и получилось. Что сеяли, то и взошло. Никаких неожиданностей.

Но если все-таки для наглядности нужен образ, то он есть — это черная дыра. Медленно, но неотвратимо поглощающая все, что окажется поблизости. Астрономы говорят, черные дыры можно услышать. Давайте и мы прислушаемся. Слышите звук нашей черной дыры? Кажется, наша поет нежным голоском Николая Баскова.