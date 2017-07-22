«Слышите звук нашей черной дыры? Кажется, наша поет нежным голоском Николая Баскова»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Белоруска покинула пьедестал во время награждения на юниорском ЧЕ, когда ей включили не тот гимн
Интерпол составил список смертников, готовых совершить теракты в Европе
Министр труда рассказала, сколько белорусов получают более 1000 рублей
Жарко и грозы. Погода на выходные
В поликлиниках проводят фейковое обследование на онкологию?
«Уважаемый Петр Алексеевич, из чего следует, что Лукашенко вам лично и Украине хороший друг?»
Ці маюць каштоўнасць манеты «панскага» часу?
Когда директор мужской тюрьмы женщина, да еще и психолог
Туристы из России расписали непристойными картинками и ругательствами часовню в Болгарии
Мать пленного россиянина Виктора Агеева въехала в Украину. Ее собирали всем селом
Шендерович рассказал, как Путин поздравлял его тещу
Стало известно, как обнажившаяся активистка попала на встречу президентов Украины и Беларуси
«Понизили зарплату». Работники холдинга «Амкодор» подали в суд на предприятие
У ліпені 1934 Андора абрала каралём беларуса. Чаму мы пра гэта нічога ня ведаем?
Победы в суде добился блогер Филиповича, «подменивший собой государственные СМИ»
Два пограничника разбились на «БМВ» под Берестовицей
Глава государства дал добро на покупку Прокопеней Паритетбанка за 50 млн долларов
Любовь Михайловна из Бобруйска объявила голодовку – суд наказал ее за участие в несуществующем митинге
Во время выступления Лукашенко глава Госпогранслужбы Украины упал в обморок. Фотофакт
Милиция приковала гомельского журналиста наручниками к дереву. Фотофакт
Двух белорусских «черных риелторов» приговорили к смертной казни
В Могилеве наказали наглого водителя «золотой бэхи» на российских номерах
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Два примера, которые дискредитируют белорусскую милицию
«Коля Лукашенко приезжал к нам с одноклассниками на велосипедах. Милиция все дороги перекрывала»
«Это будет смерть Полесья». Экологи и бизнес против идеи, которую обсудят Лукашенко и Порошенко
«Жыве Беларусь!» на обнаженной груди, или 6 неловких моментов, в которые угодил Лукашенко в Киеве
Что пишут украинские и российские СМИ о визите Лукашенко в Киев
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Внучка жертвы Холокоста украла экспонаты из музея Освенцима для персональной выставки
«Абсурд— это когда в годовщину убийства Шеремета проходит визит Лукашенко в Украину»
Реплика: «И венец будет возложен на голову Путина Владимира Владимировича»
«Мы будем свидетелями пацанской договоренности». Экономист – о визите Лукашенко в Киев
До боли знакомая картинка: происходящее в России напоминает поздний Советский Союз
«Белорусы заслуживают большего». Что сенатор Маккейн говорил о Беларуси?
Не справились с искушениями. Почему в «Беларусбанке» появились коррупционеры?
Как простые белорусы расплачиваются за членство в таможенном союзе с Россией
Шуточный ответ Зиссеру. В «Белавиа» рассказали, когда можно, а когда нельзя петь в самолете
Зачем российские подростки снимают домашнее порно со своим участием и продают его в соцсетях
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Аниматоры» Кадырова. Теперь и дочь Пескова
Какой букет стоит на могиле матери Лукашенко
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
«Украина. Она такая»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
22.07.2017
Иван Давыдов, Сноб
«Слышите звук нашей черной дыры? Кажется, наша поет нежным голоском Николая Баскова»

Новая элита строит замки, отжимает друг у друга наделы и закатывает пиры на зависть холопам под сладостные песни трубадура Баскова.

Знающие люди пишут, будто у специалистов, ответственных за содержательное наполнение очередной президентской кампании Владимира Путина, проблемы с образом будущего. (В скобках — читать это по-своему даже смешно: сразу вот так вот и представляешь себе специалистов, искренне верящих, что будут настоящие выборы, с конкурентами, дебатами, прочими радостями политической жизни, и что Путину для победы необходим внятно артикулированный образ будущего, куда ж без образа. Но и в этом шоу есть смысл, мы его еще помянем.)

Злые люди пишут про то, как судья из Краснодарского края выдает замуж дочку за следователя местного СК. Молодым дарят «Бентли», Кобзон и Басков поют веселые песни. То, что начинается дальше, в патриотических СМИ описывают примерно вот так: «Заранее подготовленные либеральные кликуши тут же истошно закаркали про “ужас, ужас”, шакалята-блогеры бросились строчить о преимуществе американской системы правосудия над российской, и понеслось».

Между прочим, это связанные истории. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, конечно, по поводу скандальной свадьбы, что «это не является прерогативой Кремля — каким-то образом реагировать на подобные проявления». Но не надо думать, что они там у себя в Кремле «подобными проявлениями» как-то особенно довольны. Просто это элемент системы, и можно, конечно, одну конкретную представительницу этой системы примерно наказать, проигнорировав рассказы о старинной дружбе с бескорыстным певцом Кобзоном и щедрости бывшего мужа-предпринимателя (с задекларированным, если верить «Коммерсанту», годовым доходом в 200 тысяч рублей), но на смену придет такой же. Или такая же. Других система, выросшая благодаря как раз усилиям Кремля, не вытерпит.

Мы, конечно, не первый год потешаемся над нравами и вкусами нового российского дворянства: чиновников, силовиков и прочих, имеющих доступ к государственным кормушкам, которые, впрочем, уже не кажутся бездонными. Над их уродливыми дворцами, интерьерами под Версаль, мехами, броневиками и неизбежным Басковым на всех семейных праздниках. В этой навязчивой демонстрации сверхпотребления, никаким боком не соответствующего официальным доходам, действительно видна смешная наивность. Но за эти годы появилось и даже вошло в моду еще одно странное соображение: так всегда бывает в эпоху первоначального накопления, первое поколение элиты — читайте учебники — не может не выглядеть диковато, но подрастут их дети, закончат английские школы, американские университеты и построят нам дивный свободный мир, которого отцы так боялись.

Однако новая элита об этих наивных ожиданиях, похоже, даже и не задумывается и продолжает вести себя так, как положено средневековым феодалам: строит замки, заключает династические браки, отжимает друг у друга (и у зарвавшихся представителей неблагородных страт, это уж само собой) наделы и закатывает пиры на зависть холопам, чтобы от дел державства и войны отдохнуть под сладостные песни трубадура Баскова.

Федеральная власть, разумеется, ощущает здесь некоторую проблему. Изредка демонстративно карает особо зарвавшихся. Собственно, вся показная государственная борьба с коррупцией — это ведь борьба не против, а за. Не против воровства, а за то, чтобы встроенные в систему государственного воровства граждане не выставляли напоказ с обидной для прочих граждан навязчивостью плоды своих неправедных трудов. Федеральная власть хочет блюсти приличия — откуда и театр с выборами, и пляски вокруг невозможности найти «образ будущего» для предстоящей кампании. Ну и, конечно, вершить судьбы мира, вести бесконечные войны в чужих песках и чужих степях. А феодал желает пировать. Таковы уж свойства феодала, и желание пировать даже сильнее, чем страх навлечь на себя королевский гнев.

Случай с судьей еще не такой трагичный. Тут можно изобразить если не гнев, то хоть недоумение. Вынудить выкручиваться, рассказывать про доходы бывшего мужа и размещать статьи в недорого берущей патриотической прессе (в патриотической прессе пишут, будто атаку на судью Елену Хахалеву проплатила голубая мафия; а могли бы написать, что Госдеп — ну, может, и напишут еще). А ведь есть места, куда даже представителей нового дворянства из СК просто не пускают. Куда уезжает дань, откуда приезжают проблемы и где поделать просто ничего нельзя — приходится вместо гнева и недоумения показывать в новостях на федеральном канале раз этак шесть в течение дня праздник на стадионе «Ахмат-Арена» в честь первой победы клуба «Ахмат» в российском футбольном первенстве. С участием неизбежного Николая Баскова, разумеется. И перемежать, чтобы зритель не заскучал, сюжетами о ходе строительства четырехсотметрового небоскреба «Ахмат-Тауэр» в виде старинной сторожевой башни.

Есть, иными словами, места, где средневековье не просто победило — оно везде победило, — но где его даже и стесняться своей победы не заставишь. И где простые люди, кстати сказать, от произвола феодалов страдают вдвойне: во-первых, потому что все и везде от него страдают, а во-вторых, потому что остальная Россия безосновательно думает, будто простые эти люди — не такие же жертвы, как и все прочие, а участники бесконечного карнавала при фундаменте гигантской сторожевой вышки.

Отсюда и проблема с описанием образа будущего. Не для нужд фиктивной кампании, нет, настоящего, без кавычек образа будущего. Проблема в том, что проблемы нет. Образ будущего довольно ясен. Новые феодалы продолжат пировать и тиранить крепостных. Крепостные, которые почему-то себя крепостными не ощущают, да и к земле до сих пор, по недоработке боярской думы, не прикреплены, или разбегутся, или возьмутся за вилы. Вот только как его описать, этот образ? Сначала ведь придется Кремль снести, а потом самим уйти в монахи — плакать и каяться, потому что именно на этот образ будущего обитатели Кремля годами последовательно работали. Что строили, то и получилось. Что сеяли, то и взошло. Никаких неожиданностей.

Но если все-таки для наглядности нужен образ, то он есть — это черная дыра. Медленно, но неотвратимо поглощающая все, что окажется поблизости. Астрономы говорят, черные дыры можно услышать. Давайте и мы прислушаемся. Слышите звук нашей черной дыры? Кажется, наша поет нежным голоском Николая Баскова.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:14)
Главное
«Жыве Беларусь!» на обнаженной груди, или 6 неловких моментов, в которые угодил Лукашенко в Киеве
Милиция приковала гомельского журналиста наручниками к дереву. Фотофакт
«Цель Сталина была неизменной и к осени 1938 года уже вполне оформившейся: война в Европе»
«Коля Лукашенко приезжал к нам с одноклассниками на велосипедах. Милиция все дороги перекрывала»
Два примера, которые дискредитируют белорусскую милицию
Дети Павла Шеремета: «Родиться в этой семье — бесконечное везение»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY