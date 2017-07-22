Заливай и властвуй. Что общего между белорусским режимом и хроническим алкоголиком?

Вопрос парадоксален только на первый взгляд.

В тучные годы халявного газа и дошлых растворителей-разбавителей отсылки к термину «демократия» практически отсутствовали в официальном дискурсе. Для внешнего слушателя было достаточно «самобытного пути», для внутреннего - «силы, процветания и стабильности», то бишь чарки и шкварки.

Однако по мере того как сусеки скудели, шкварка тощала, а надежды на братское плечо Москвы все чаще пролетали как фанера над известным местом, менялся и вокабуляр режима. Во всяком случае, его импортоориентированная часть. В последнее время на внешнеполитической сцене все чаще можно услышать любопытный мотив, освоенный широким кругом участников, от хедлайнеров и фронтменов до заштатных бэк-вокалистов. Весной, встречаясь с докладчиком по РБ в ПАСЕ Андреа Ригони, гарант отечественной стабильности затянул песню о том, что, мол, «мы еще слишком молоды, чтобы работать на вашем уровне», и что «всякие вопросы политики, дипломатии, демократии» надо преломлять через «специфику» нашего государства.

Тогда же, после переговоров с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, его белорусский коллега Владимир Макей попросил публику учесть, что «некоторые страны шли к демократии не только десятки, но и сотни лет. Внедрение настоящей демократии в том подлинном европейском понимании этого слова требует долготного времени. Это требует изменения менталитета, психологии людей».

А буквально на днях, выступая на сессии ПА ОБСЕ в Минске, член Совета Республики Сергей Гайдукевич в тон предыдущим исполнителям вывел трель, что Беларусь де «очень молодое государство» и что «нашему суверенитету только 25 лет». «Разве можно за такой короткий срок пройти путь, который ваши страны прошли за столетие?» - риторически поинтересовался он, заверив при этом слушателей, что «мы учимся и согласны учиться».

Знаете, когда я слышу, как кто-то говорит, что белорусы, мол, не готовы к демократии, что нам к ней еще идти и учиться, мне хочется вызвать неотложку, чтобы говорящему пощупали лобик. Нет, ну правда! Возьмем Польшу. Совсем недавно - по историческим меркам буквально вчера - мы были с ней одним государством, т.е. на протяжении столетий шли параллельно, нога в ногу. Так почему же сегодня поляки готовы к демократии, а мы нет?

Или взять Литву, где тоже «на четверть бывший наш народ». Почему у них демократия, а у нас х.з. что и с боку шайба? Учитывая, что из Совдепии мы с ними выбрались в один год? Да и вообще, если мы «не готовы», то за последние 23 года что сделано для нашей «подготовки»? А ничего. Как верно заметил политолог Александр Класковский, по итогам этих лет, наоборот, можно говорить о «капитальном регрессе». Если в 90-х «неготовые» белорусы вполне демократично выбирали себе и парламент, и главу государства, то сегодня само слово «выборы» в приличной компании иначе как с иронией не произносят.

Это не мы «не готовы» - это нас сделали «неготовыми», внушили нам нашу «неготовность». Так что все эти рулады про «десятки и сотни лет», которые якобы предстоит пройти, прежде чем над нами воссияет солнце демократии, - дешевые отмазки. Они-то и взывают к аналогии с алкоголиком.

Поначалу любой намек на то, что неплохо бы завязать, алкоголик встречает в штыки. Однако с годами приходит опыт, и запиваха врубается, что такая тактика не приносит ему пользы, а лишь ведет к дополнительной конфронтации, сил на которую остается все меньше. Поэтому опытный пьянчужка меняет модель поведения. Теперь на все предложения завязать он отвечает задумчивым выражением лица и пространными рассуждениями, что да, мол, и правда пора. Но резко бросать нельзя. Надо психологически настроиться. А он пока к этому не готов - слишком много в быту косяков и волнений. Вот схлынут волнения, расступятся косяки - тогда с милой радостью!

Обычно такая тактика срабатывает: удовлетворившись тем, что запиваха хотя бы осознает проблему, окружающие на какое-то время успокаиваются и отстают от него со своими претензиями. А ему лишь того и надо! Ничего он, разумеется, не осознает - просто теперь ведет игру на более «продвинутом» уровне.

С аналогией этой белорусский режим коррелирует по каждому пункту. Стадию отрицания мы уже прошли. Для дальнейших терок с окружающим миром ресурсов у нас нет. Так что теперь мы будет морочить головы, заливая, как сильно хотим завязать и как страстно стремимся к демократии. К которой, правда, пока не готовы. Много волнений и косяков. Засим не ругайте нас, а лучше помогите в благом начинании. Желательно материально.

Привлекательность этой игры заключается в том, что ее можно продолжать очень долго. Конечно, терпение слушателей когда-нибудь кончится и они все равно поставят вопрос ребром, но до этого пока еще далеко. Всполошенный геополитическим шухером на Востоке, сегодня Запад смотрит на нас сильно сквозь пальцы. Нет, белорусский режим для него по-прежнему «алкоголик», но в контексте времени все-таки сравнительно безобидный.

Да, жонку иногда поколачивает - но не так, чтобы часто, и не то, чтобы шибко. Да, дети ходят в обносках - но хотя бы не шастают по помойкам и регулярно питаются драниками. В доме образцового быта такой тип, конечно же, смотрится темным пятном, но все-таки во дворе ведет себя тихо, соседей не задирает - а когда Иванов пробил череп Гулько и отжал у него грядку, так даже сделал вид, что не во всем с ним согласен. В общем, наша игра в подготовку к завязке Запад пока устраивает.

Разумеется, он не оставит психотерапевтических попыток убедить «алкоголика» в том, что чай с печеньками лучше, чем бырло под занюх рукава. Но ему следует помнить: пока алкоголик не поймет, что завязка нужна ему самому, а не окружающим, толку в этой психотерапии — ноль. А проблесков такого понимания у нашего пациента пока не наблюдается.