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21.07.2017
Стало известно, как обнажившаяся активистка попала на встречу президентов Украины и Беларуси

Активистка Femen, которая обнажилась в Администрации президента Украины на встрече глав государств, прошла в здание по фальшивому удостоверению журналиста.

Об этом сообщается на сайте «Деловой столицы».

– Одна из якобы журналисток пришла по фальшивому удостоверению издательской группы "Картель", в состав которой входит "Деловая столица". ЧАО "Картель" сообщает, что удостоверение данной особе никогда не выдавалось и удостоверение под этим номером принадлежит нашему штатному сотруднику, - сказано в сообщении.

Кроме того, согласно информации, удостоверения издательской группы имеют другой вид - они являются пластиковыми, а не ламинированными.

Удостоверение под номером 090 было выдано заместителю главного редактора изданий "Деловая столица" и "Власть денег" Ольге Сантарович, а не Анжелине Диаш де Кинташ, как указано в поддельном документе.

По поводу использования фальшивого удостоверения издательской группы "Картель" было написано заявление в Нацполицию.

В движении Femen заявили, что обнажившаяся активистка протестовала против визита в Украину "президента-диктатора" Александра Лукашенко.

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