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21.07.2017
«Понизили зарплату». Работники холдинга «Амкодор» подали в суд на предприятие

Onliner.by рассказал историю Павла и Дмитрия, которые работали операторами станков с программным обеспечением в компании «Амкодор-Унимод».

Фото amkodor.by

— По первости зарплаты были хорошие — и 10, и 12 млн старыми зарабатывали, — вспоминает Дмитрий. — Потом кризис, 2014—2015 годы, объемы падали. На руки в итоге получали по 500—600 рублей. Дальше было чуть лучше, в общем, вот так.

Однажды рабочие увидели на стенде странный приказ. В нем говорилось, что предприятие пересматривает какие-то коэффициенты оплаты труда.

— Говорилось, что, мол, с этого года коэффициент составит 0,8. То есть, допустим, деталь условно стоила 2 тыс., а с этого момента 1,6 тыс., — объясняет Павел. — А мы вообще не в курсе ни о каких коэффициентах. Стали узнавать, обратились в профсоюз, оказалось, они на предприятии существуют с 2014 года. По закону такие изменения являются существенными и об этом работодатель должен был предупредить нас за месяц. Мы подпись свою должны были поставить в документе о том, что ознакомлены. Профсоюз даже потребовал у работодателя исправить эти недочеты.

Кроме этого, работники обратились в профсоюз и по поводу условий труда.

— Условия в цехе были так себе: слабое освещение, постоянно стоял смог, знаете, такая пелена, как дым, воняло всегда сильно. Одежда так пропитывалась, что не отстираешь, — вспоминает Павел. — Мы не один раз говорили и мастеру, и руководству об этом. Они приходили, видели, но ничего так и не исправляли. Зрение мое сильно село после этого: у меня заболевание глаз, при котором освещенность играет важную роль. Пришлось операцию по коррекции делать.

— А вода какая была — пить невозможно, — добавляет Дмитрий. — Вонючая, трубы не чистили неизвестно сколько.

Уже профсоюз обратился в «Минский центр гигиены и эпидемиологии». Он проверил жалобы рабочих и подтвердил: нормам не соответствует не только освещение и вода, в воздухе повышен уровень содержания вредных веществ, уровень шума тоже не соответствует норме и так далее.

После того как они получили ответы от гигиенистов, от профсоюза, мужчины решили — нужно увольняться. И написали заявление с требованием уволить их по статье 41 Трудового кодекса («расторжение срочного трудового договора по инициативе работника ввиду нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора»).

— В этом случае наниматель обязан выплатить компенсацию, — объясняет Павел. — Но нам ответили, что нарушений нет, уволить вас не можем. Я еще раз написал заявление, мне снова ответили, мол, нет, не уволим.

Потом была комиссия по трудовым спорам, опять же ни к чему не привела. Павел и Дмитрий консультировались с юристами. В Министерстве труда им посоветовали идти в суд.

— Мы проиграли суд, несмотря на то, что у нас были доказательства того, что нарушались условия труда, письма от санитарных служб, а также письмо от профсоюза о выявленных нарушениях, — показывают минчане мотивировочную часть решения суда.

Работники подали кассацию, она также не была удовлетворена. Дмитрий и Павел написали жалобу в прокуратуру.

Пока они писали жалобу, пришла повестка в суд. Иск подал уже «Амкодор-Унимод».

— Предприятие требовало, чтобы мы возместили по 1200 рублей издержек на представителя, — возмущаются мужчины. — В законе есть четкая норма — статья 241 Трудового кодекса, в которой сказано, что работники в трудовых спорах освобождаются от оплаты судебных расходов.

В итоге и этот суд ребята проиграли. Суд решил взыскать с Дмитрия 1200 рублей, с Павла — 840.

— Мы уже написали кассационную жалобу, будем бороться до конца, — говорят мужчины. — Хотя, если честно, после таких решений верить в то, что справедливость восторжествует, уже очень и очень сложно.

 
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