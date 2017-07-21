«Дроздов по своей инициативе решил устроить каминг-аут. Но ведущему это даром не нужно было»

Обозреватель Елена Рыковцева подивилась в Facebook замалчиванию на ТВ реальной причины внесения российских знаменитостей в украинский «черный список».

«Отлично. У них теперь новая тактика. Они охотно вопят, что очередную знаменитость внесли в списки Миротворца, но не рассказывают, за что. Вот образцово-показательный диалог между ведущим Р-24 Стасом Натанзоном и ведущим передачи «В мире животных» Николаем Дроздовым.

Фото РИА Новости

Натанзон (обращаясь к публике):

- Николай Дроздов попал на сайт «Миротворец»! Скандально известный украинский портал, который, как говорят его создатели, борется с врагами Украины, опубликовал данные знаменитого ведущего. Но здесь-то за что?! – деланно удивляется Натанзон. – Давайте спросим у самого Дроздова!

Ну мы сидим доверчиво ждем, что Натанзон спросит про то, про что обещал. Но он спрашивает совсем про другое.

- Вот вы профессиональный зоолог. С зоологической точки зрения – как определить тех людей, которые внесли вас на сайт Миротворца?

Но Дроздов ему на это не отвечает. Он мыслями еще там. В самой первой реплике ведущего про «врагов Украины».

- Это сайт, который борется с врагами Украины?! Более смешного названия не придумать для людей, которые там занесены в черный список! Это Иосиф Давыдович Кобзон! Василий Семенович Лановой! Это Алла Пугачева!

- Да-да, там замечательная компания, в которой почетно оказаться, - соглашается ведущий (не уточняя, кстати, что Пугачевой в списках Миротворца на самом деле нет). – Но создателей сайта с зоологической точки зрения вы бы как определили?

Однако же Дроздова оказалось не так просто сбить с актуального для него маршрута.

- Я дружу и с Кобзоном! И с Лановым! И с Аллой Борисовной иногда пересекаюсь! И все мы соратники по творчеству и пропаганде здорового образа жизни! И по любви к своей Родине, патриотизму, и кстати по Крыму как части нашей...

- Николай Николаевич! – поспешно прерывает его Натанзон, в задачу которого не входит муссировать тему Крыма, а входит без лишних подробностей показать звериный оскал бандеровцев. - Я вижу, что вы настолько не враг Украине, что даже зоологически определять создателей сайта Миротворец не хотите!

- Ну просто такое название как нарочно. – пробует хоть чем-то порадовать его Дроздов. – Они пытаются поссорить нас с Украиной, но это им не удастся, потому что украинцы это наш братский народ! Мы вместе били фашистов, строили одно государство, а теперь вдруг эти странные люди начинают...

- Да! Я тоже думаю что наши народы так просто поссорить нельзя! – Натанзону не остается ничего другого, как подхватить тему, на который зациклился гость, что, впрочем, тоже его вполне устраивает и он пытается ровно на этом поставить финальную точку. – Спасибо вам большое! Всегда приятно слышать ваш голос!

Но Дроздов уже раздухарился и остановить его не так-то просто.

- Да! Мы настоящие! Настоящие друзья с Украиной! Но в Крым мы ездили и будем ездить! Я уже несколько раз был в Крыму!!

Упс. В его голосе появляются боевые нотки. Дроздов оказывается понимает, за что его прихватил Миротворец. И ждет возможности высказаться по этому поводу. Но его никак об этом не спросят! И он по собственной инициативе решает устроить каминг аут! Но ведущему этот каминг аут даром не нужен. Он не собирается политически конкретизировать сказанное Дроздовым.

- Да, особенно когда погоды хорошие, конечно надо ездить в Крым, - быстренько переводит его слова ведущий на лирический лад. – Спасибо! Николай Дроздов был с нами на прямой связи! - и разговорчивого Дроздова наконец отключают от эфира.

Можно все. Можно подыскивать зоологические определения для сайта Миротворец, можно молотить глупости про дружбу народов, можно убиваться о печальной судьбе Кобзона с Лановым, но нельзя педалировать, что это их за поездки в Крым наказывают. Разгар сезона. Нельзя отпугивать российских туристов. Которые и без того повально изменяют Крыму с Турцией.»

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