Как в Ляховичах на прием к Мясниковичу не пускали местных жителей

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Стало известно, как обнажившаяся активистка попала на встречу президентов Украины и Беларуси
«Понизили зарплату». Работники холдинга «Амкодор» подали в суд на предприятие
У ліпені 1934 Андора абрала каралём беларуса. Чаму мы пра гэта нічога ня ведаем?
Победы в суде добился блогер Филиповича, «подменивший собой государственные СМИ»
Два пограничника разбились на «БМВ» под Берестовицей
Глава государства дал добро на покупку Прокопеней Паритетбанка за 50 млн долларов
Любовь Михайловна из Бобруйска объявила голодовку – суд наказал ее за участие в несуществующем митинге
Во время выступления Лукашенко глава Госпогранслужбы Украины упал в обморок. Фотофакт
Милиция приковала гомельского журналиста наручниками к дереву. Фотофакт
Двух белорусских «черных риелторов» приговорили к смертной казни
В Могилеве наказали наглого водителя «золотой бэхи» на российских номерах
Росбалт: кортеж Лукашенко в Киеве состоял из 28 машин
Мороженщик: «За каждую пачку в 50 тыс. боливаров на черном рынке дают меньше 6 долларов»
Украинский чиновник объяснил, почему в Беларуси жить хуже, чем в Украине
Белорусские министры прилетели в Киев обычным рейсом «Белавиа», Лукашенко — отдельно
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Это будет смерть Полесья». Экологи и бизнес против идеи, которую обсудят Лукашенко и Порошенко
Как простые белорусы расплачиваются за членство в таможенном союзе с Россией
Собчак рассказала, сколько заработали Басков и Меладзе на свадьбе дочери «золотой судьи»
Невзоров: «Как справедливо заметил красавец Кобзон, ничего кроме дерьма в этих историях нет»
Что пишут украинские и российские СМИ о визите Лукашенко в Киев
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Не справились с искушениями. Почему в «Беларусбанке» появились коррупционеры?
Как простые белорусы расплачиваются за членство в таможенном союзе с Россией
Шендерович: «Посадили российского гражданина, которого выдали из Минска, — да и фиг с ним»
Шуточный ответ Зиссеру. В «Белавиа» рассказали, когда можно, а когда нельзя петь в самолете
Зачем российские подростки снимают домашнее порно со своим участием и продают его в соцсетях
«Белорусы – самые зажатые люди в мире»
Почему у нас коррумпированная власть, нет выборов, и наши налоги тратят на парады и дворцы президента
Районные чиновники сделали бум на служебные автомобили
Урок для попавших под Декрет №3
«А не желают на ОНТ озвучить, сколько белорусскому налогоплательщику стоил полет этого «талантливого политика»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Какой букет стоит на могиле матери Лукашенко
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
«Украина. Она такая»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
21.07.2017
Елена Зеленко, intex-press
Как в Ляховичах на прием к Мясниковичу не пускали местных жителей

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович 20 июля проводил в Ляховичах прием граждан. Задать свои вопросы чиновнику смогли не все желающие.

Среди них – местный житель Владимир Пешкур, который надеялся на помощь Мясниковича в решении своей проблемы, но не смог даже записаться на прием.

Михаил Мясникович во время визита в ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», 20 июля. Фото: сайт sovrep.gov.by

59-летний Владимир Пешкур, житель Ляховичей, обратился в редакцию Intex-press, чтобы рассказать, как ему – простому человеку, уже несколько лет не удается достучаться до властей со своей проблемой. Он не первый год пытается решить вопрос о своей пенсии и стаже работы. Владимир рассказывает, что больше 31 года проработал мастером в УПК, и надеялся на досрочную пенсию.

Но, по его словам, из-за неправильной записи в трудовой книжке раньше уйти на пенсию ему не удалось , а по достижению общепринятого пенсионного возраста (в его случае – 61 год), мужчина сможет рассчитывать лишь на небольшую пенсию, а не на ту, которую ожидал. Обращения в различные инстанции (суд, федерацию профсоюзов и другие) и к депутатам Владимиру не помогли.

В субботу, 15 июля, из местной газеты он узнал, что 20 июля в Ляховичи приезжает председатель Совета Республики Михаил Мясникович и будет проводить в райисполкоме прием граждан. У Владимира появилась надежда, что наконец-то решением его вопроса займутся, и во вторник, 18 июля, он позвонил по указанному в газете номеру телефона, чтобы записаться на прием.

– Когда я представился, мне сказали, что запись закончилась, – рассказывает он. – Они меня знают, и, видимо, просто не захотели, чтобы я рассказал все как есть – как простому человеку невозможно отстоять свои права, доказать что-то.

20 июля, когда Михаил Мясникович приехал в Ляховичи, Владимир Пешкур все-таки решил подойти к зданию райисполкома с надеждой на то, что встретиться с председателем Совета Республики у него все-таки получится.

 – Но я даже не попал в здание райисполкома, где Мясникович проводил прием, – рассказывает мужчина. – Подошел к входу, смотрю: милиция уводит дедка, который тоже хотел что-то спросить у председателя Совета Республики. Я и остановился, мне только проблем с милицией не хватало.

«Для приема и трех дней бы не хватило»

В Ляховичской райисполкоме Intex-press сказали, что Владимира Пешкура не записали на прием к Михаилу Мясниковичу, потому что желающих задать ему вопросы было очень много, а время приема было ограничено.

– Запись началась в понедельник, и за три часа записалось больше 15 человек, а Михаил Мясникович к нам приезжал только на один час, – рассказали в Ляховичском райисполкоме. – Если бы мы записывали всех желающих, наверное, для приема и трех дней не хватило бы.

В райисполкоме сказали, что на прием к Михаилу Мясниковичу пришли не все записавшиеся, а 7-8 человек – у остальных «вопросы разрешились до приезда» председателя Совета Республики.

По информации же Белта на прием к Мясниковичу пришли только пять человек. Причем, Михаил Мясникович, отвечая на вопрос об эффективности личных приемов граждан заявил, что местные органы власти должны работать более ответственно.

Владимир Пешкур уже не верит в то, что простому человеку можно достучаться до властей.

– Обычным людям пытаться что-то доказать, отстоять свои права бесполезно, – говорит он. – Обманут и даже слушать не станут. А потом говорят, что власть для народа.

Карбалевич: «Белорусы привыкли жаловаться самому главному начальнику»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
«Жыве Беларусь!» на обнаженной груди, или 6 неловких моментов, в которые угодил Лукашенко в Киеве
Милиция приковала гомельского журналиста наручниками к дереву. Фотофакт
«Цель Сталина была неизменной и к осени 1938 года уже вполне оформившейся: война в Европе»
«Коля Лукашенко приезжал к нам с одноклассниками на велосипедах. Милиция все дороги перекрывала»
Два примера, которые дискредитируют белорусскую милицию
Дети Павла Шеремета: «Родиться в этой семье — бесконечное везение»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY