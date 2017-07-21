Фотожабы: «Не грози Осмоловке, попивая сок у себя в Каменной Горке»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе города Минска не утвердил проект, предусматривающий снос жилого квартала в центре Минска

МВФ приостановил дискуссию с Беларусью из-за отсутствия внятной поддержки реформ

Пять неловких моментов, в которые угодил Лукашенко в Киеве

Польские таможенники задержали белоруса с автобусом сигарет. Коллаж epramova.org

Российский политик Алексей Навальный вышел на дебаты с Игорем Гиркиным-Стрелковым

Кремль уточнил свою позицию в связи с планами создания так называемой Малороссии

Невзоров: «Как справедливо заметил красавец Кобзон, ничего кроме дерьма в этих историях нет»

Siemens разрывает контракты с российскими компаниями из-за незаконно поставленных в аннексированном Крыму турбин

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