Два пограничника разбились на «БМВ» под Берестовицей

В пятницу около 4 часов утра на автодороге, связывающей Малую Берестовицу и Крынки, оказалось в кювете «БМВ». Два человека скончались на месте аварии, один человек попал в реанимацию.

Об этом сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По имеющейся информации водитель «БМВ» неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП два человека скончались на месте (1991 и 1992 годов рождения), один находится в реанимационном отделении местной больницы (1997 года рождения).

Никто из находившихся в салоне БМВ ремнями безопасности пристегнут не был, что сказалось на тяжести последствий.

Как стало известно AUTO.TUT.BY, пострадавший и погибшие — военнослужащие органов пограничной службы. Авария произошла во внеслужебное время.