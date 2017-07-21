Глава государства дал добро на покупку Прокопеней Паритетбанка за 50 млн долларов

VP Capital, инвестиционная компания Виктора Прокопени, покупает принадлежавший Республике Беларуси пакет акций Паритетбанка (99,83% в уставном фонде) за 50 млн долларов, сообщает TUT.BY.

Сделка одобрена указом президента № 254 от 18 июля, зарегистрированным в пятницу в Национальном реестре правовых актов.

Фото предоставлено пресс-службой VP Capital

Как ранее сообщалось, Прокопеня также подал заявку в Нацбанк Украины на покупку ПАО «Сбербанк» (Украина), украинской «дочки» российского Сбербанка, седьмого по величине банка страны.

Паритетбанк — 15-й банк Беларуси по активам, имеет около 25 отделений по стране. По итогам первого квартала 2017 года активы банка составляли более 350 млн рублей. Обязательства — более 250 млн. Собственный капитал банка составляет почти 100 млн рублей.

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