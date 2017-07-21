Любовь Михайловна из Бобруйска объявила голодовку – суд наказал ее за участие в несуществующем митинге

Женщина попыталась обжаловать решение суда и доказать, что митинг, в котором она якобы участвовала, на самом деле не проводился. Но не тут-то было.

«Салідарнасць» уже писала об абсурдной истории, в которую попала 65-летняя жительница Бобруйска Любовь Санкевич.

«В этом месте митинга не было вообще. Это дикая ситуация»

Не согласившись с решением суда, женщина попыталась защитить свои права через суд. И столкнулась с «особенностями» работы белорусской судебной системы.

Как выяснилось, за каждую инстанцию, в которой женщина хотела обжаловать несправедливое решение суда, ей нужно было заплатить госпошлину в размере 46 рублей.

– Получается, что сейчас пенсионерке, которая получает 180 рублей пенсии, нужно на каждом этапе платить пошлину, когда она отстаивает свои права в суде. Например, если она захочет дойти со своим делом до председателя Верховного суда, чтобы рассказать ему, как работают белорусские судьи, то ей придется заплатить 184 рубля! – прокомментировала ситуацию юрист Тамара Сергей.

По мнению правозащитницы, таким образом, государство лишает человека права на судебную защиту в полном объеме.

Тем более, что Любовь Санкевич обращалась к областному прокурору, а также в суд Могилевской области с просьбой разрешить ей не платить пошлину– на что дважды получила отказ.

– Любовь Михайловна заявила, что будет вынуждена выходить на акцию протеста в виде голодовки, – предупредила Тамара Сергей.

Напомним, ранее пенсионерку привлекли к ответственности за участие в несуществующем митинге, который якобы прошел 25 марта на площади Независимости в Минске.