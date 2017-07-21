Во время выступления Лукашенко глава Госпогранслужбы Украины упал в обморок. Фотофакт
Это произошло в Киеве на церемонии в администрации президента Петра Порошенко.
Во время выступления президента Беларуси стало плохо главе Госпогранслужбы Виктору Назаренко. Как уточняет «Украинская правда», он, очевидно, потерял сознание.
На это обратил внимание Александр Лукашенко и попросил взять стул, если необходимо, тем, кто пытался помочь Назаренко. Через несколько секунд охранники вынесли Назаренко из зала, где проходило мероприятие.
Чуть позже они сообщили, что с Назаренко все в порядке, ему оказывают медицинскую помощь.
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