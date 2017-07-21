Во время выступления Лукашенко глава Госпогранслужбы Украины упал в обморок. Фотофакт

Это произошло в Киеве на церемонии в администрации президента Петра Порошенко.

Во время выступления президента Беларуси стало плохо главе Госпогранслужбы Виктору Назаренко. Как уточняет «Украинская правда», он, очевидно, потерял сознание.

На это обратил внимание Александр Лукашенко и попросил взять стул, если необходимо, тем, кто пытался помочь Назаренко. Через несколько секунд охранники вынесли Назаренко из зала, где проходило мероприятие.

Чуть позже они сообщили, что с Назаренко все в порядке, ему оказывают медицинскую помощь.

Еще пять неловких моментов, в которые угодил Лукашенко в Киеве, здесь.