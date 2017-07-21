«Жыве Беларусь!» на обнаженной груди, или Пять неловких моментов, в которые угодил Лукашенко в Киеве

Первая встреча с президентом Украины должна была пройти без сучка, без задоринки. Но инциденты случились.

С самого начала нынешний визит Лукашенко в столицу Украины сопровождался рядом любопытных эпизодов.

Лукашенко и транспортный коллапс

К примеру, в четверг из-за приезда руководителя Беларуси жители Киева попали в огромную пробку. Виной тому стал кортеж большой кортеж руководителя Беларуси, который состоял из 28 машин. Главу государства сопровождала полиция, автомобили госохраны, а также автомобиль скорой помощи.

«Два сапога пара» с Путиным

Кроме того, в Киеве Александра Лукашенко уже ожидали его оппоненты . Недалеко от администрации украинского активисты развернули бело-красно-белые флаги и плакаты, на которых были изображены портреты Владимира Путина и Александра Лукашенко с подписью «Два сапога пара».

Получил нагоняй от героя Майдана

Недовольны приездом Лукашенко были и украинские лидеры мнений.Белорусского лидера раскритиковал один из героев Майдана и известный депутат Мустафа Найем, который абсурдом ситуацию, когда «в годовщину убийства Шеремета проходит визит Лукашенко в Украину».

– В чьей нездоровой голове родилась идея этого визита именно в эту дату? Уверен даже, что это не специально — там просто забыли об этой годовщине и даже не сопоставили в голове, как будут смотреться рядом сюжеты и кадры улыбающихся Порошенко и Лукашенко и черные портреты Павла Шеремета с вопросом «Кто убил Пашу?», – написал он.

Не к месту упомянул «русских»

Фото пресс-службы президента Украины

Напоследок, общаясь перед камерами с президентом Украины, Александр Лукашенко позволил себе неоднозначную фразу.

Посетив музей Голодомора и прослушав историю о гибели украинского народа (во многом из-за жестокой политики советского Кремля), белорусский руководитель сделал неоднозначный вывод:

– Вот зов предков, говорящий о том, что мы должны помогать друг другу, мы должны быть всегда вместе друг с другом. Это главное. Даже не те контракты, хоть они и важны. Это составляет основу наших отношений.

И спустя некоторое время добавил:

– Мы, русские и украинцы – это ядро цивилизации в этой части европейского континента.

Учитывая характер взаимоотношений украинцев и россиян в последнее время, пожалуй, это была худшая фраза, которую руководитель Беларуси мог сказать в этот конкретный момент.

«Жыве Беларусь» на обнаженной груди

Девушка из Femen выбежала перед Лукашенко и Порошенко с надписью «Жыве Беларусь!» на обнаженной груди, сообщает украинская служба Радио Свобода. В течение 10 секунд ее вывели охранники. Церемония подписания двусторонних документов, посвященных сотрудничеству Беларуси и Украины, продолжилась.

Видео фиксирует, что девушка скандирует «Жыве Беларусь!»: это видят Лукашенко и Порошенко, а на реакцию пресс-секретаря главы Беларуси Натальи Эйсмонт можно смотреть бесконечно.