Милиция приковала гомельского журналиста наручниками к дереву. Фотофакт

В пятницу с применением грубой физической силы и спецсредств сотрудниками ГАИ был задержан фрилансер Константин Жуковский.

Он находился в суде Советского района, где снимал сюжет о процессе над блогером Максимом Филиповичем. После окончания заседания Жуковский с товарищами отъехал 200-300 метров от здания суда и был остановлен сотрудниками ГАИ, которые предложили ему проехать в Госавтоинспекцию для разбирательства, сообщают naviny.by.

Жуковский попросил предъявить основания для проезда в ГАИ, началась словесная перепалка, в это время подъехал второй экипаж ГАИ, на Жуковского набросились сотрудники Госавтоинспекции и приковали его наручниками к рядом стоящему дереву.

Все фото БелаПАН

Также сотрудники милиции набросились на коллегу Жуковского фрилансера Андрея Толчина и с применение грубой силы забрали у него видеокамеру.

Напомним, в Гомеле судят блогера Филиповича, который якобы «подменил собой государственные СМИ». Милиция не оставляет попыток наказать молодого человека – тот транслировал протесты «тунеядцев» на своем канале в Youtube.