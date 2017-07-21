Победы в суде добился блогер Филиповича, «подменивший собой государственные СМИ»

Гомельский суд прекратил административное дело против блогера Максима Филиповича в связи с отсутствием состава правонарушения.

Об этом сообщил в Facebook общественный активист Андрей Стрижак: «Это победа нашей с вами солидарности и готовности отстаивать свое право на свободу выражения мнения».

Максим Филипович в зале суда

Милиция вменяла гомельскому блогеру «подмену собой госСМИ». Правоохранителям не понравилось, что видео с митингов «тунеядцев», снятые Филиповичем и опубликованные на открытом сервисе Youtube, посмотрели несколько сотен тысяч человек.

На этом основании гомельский участковый Дмитрий Акулич составил на блогера протокол об административном правонарушении за нарушение законодательства о СМИ.