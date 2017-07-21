Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе города Минска не утвердил проект, предусматривающий снос жилого квартала в центре Минска.

Об этом REALTY.TUT.BY сообщил член инициативной группы по защите Осмоловки Андрей Эзерин после заседания совета:

— План детального планирования по Осмоловке сегодня не прошел. Сейчас совет думает над формулировкой: либо отклонить, либо принять какое-то другое решение.

Прессу, кроме одной государственной газеты, на встречу не пустили. Как дополняет onliner.by, члены инициативные группы, которые участвовали в заседании совета, рассказали, что их мнение было услышано и они надеются на позитивное развитие дальнейших событий.

Со слов активистов, дискуссия проходила довольно насыщенно: было много мнений, предложений и критики. В конце встречи архитекторы сообщили о том, что проект не может быть одобрен.

Как отмечает портал, разумеется, активисты и местные жители результатами довольны, хотя пока и не совсем понятно, какие изменения ждут план: пока с уверенностью можно сказать только то, что существующий план не прошел. Сейчас события могут развиваться по двум сценариям: самый оптимистичный для жителей района подразумевает отклонение действующего плана, менее радужный, но тоже вполне приемлемый, — доработка существующего.

Со слов активиста Дениса Кобрусева, на отклонении существующего плана настаивали практически все члены совета. Тем не менее, многие говорили о том, что территория представляет большую градостроительную ценность, а потому им все же необходимо будет найти альтернативу существующему проекту. Кроме того, Павел Лучинович заявил о том, что будет ходатайствовать в Мингорисполком о проведении дополнительной экспертизы домов, которая должна показать, как на самом деле обстоят дела с состоянием двухэтажек в Осмоловке.

Также Андрей Эзерин отметил у себя в Facebook:

«Мы победили. Осмоловка.

Ps. Конечно. Победа промежуточная. Но очень важная на данном этапе».

Напомним, под обращением в защиту минского квартала Осмоловка были собраны тысячи подписей граждан.

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