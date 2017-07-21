В Могилеве наказали наглого водителя «золотой бэхи» на российских номерах

Неделю назад на выходных тот дрифтовал в центре города: на перекрестке рядом с одним из символов — областным драмтеатром.

Как сообщает местная ГАИ, установлено, что рулем находился 27-летний безработный могилевчанин. За 10 лет он систематически попадал в поле зрения Госавтоинспекции, как злостный нарушитель. С 2007 года он 36 раз был привлечен к ответственности за бесправное вождение, дважды был виновником ДТП, неоднократно привлекался за невыполнение требований об остановке авто. В августе 2016-го был лишен прав на 3 года за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

За очередную выходку с дрифтом он оштрафован на 87 базовых величин (более 2 тыс. рублей).

«Золотой» BMW задержан.

Отметим, что до этого случая другой «золотомобиль» этой марки был замечен пару лет назад в Барановичах.