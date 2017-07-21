Росбалт: кортеж Лукашенко в Киеве состоял из 28 машин

Жители Киева из-за приезда главы Беларуси попали в огромную пробку.

Как сообщает российское агентство Росбалт, инцидент произошел в четверг 20 июля, когда местная полиция в час пик перекрыла проспект Бажана – одну из главных транспортных улиц Киева.

Кортеж Лукашенко, который состоял из 28 машин, заблокировал движение в центре украинской столицы из-за чего местные водители оказались в многочасовой пробке. По информации СМИ, президента Беларуси сопровождала полиция, автомобили госохраны, а также автомобиль скорой помощи.

Отметим, накануне Лукашенко прилетел отдельно от своей делегации на личном самолете. Его в Киеве встретили пикетом. Участники акции вышли на улицу с портретами российского президента Владимира Путина и Александра Лукашенко с подписью «Два сапога пара».