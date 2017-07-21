«Цель Сталина была неизменной и к осени 1938 года уже вполне оформившейся: война в Европе»

Уроки истории от Марка Солонина.

Известный историк отвечает на вопросы читателей «Эха Москвы».

Вопрос: Как вы думаете, как развивалась бы история, если бы в 1938 году Чехословакия послала бы своих «союзников» с их советами и сказала Гитлеру резкое «нет» на все его претензии по Судеттам? Объединились ли бы Лондон и Париж с Германией чтобы привести к покорности Бенеша? Смогла бы Чехословакия дать военный отпор Германии? Как повёл бы себя в этом случае Советский Союз?

Ответ:

— Несмотря на пятикратно повторенное «бы», я выбрал для ответа этот вопрос — уж очень интересную, важную и практически неизученную тему («Мюнхен» и Москва) он поднимает.

Славные «патриоты совка» не устают напоминать про «мюнхенский сговор» всякий раз, как возникает тема начала Второй мировой войны; это, в их понимании, «козырный туз», который бьет влет пакт Молотова-Риббентропа. А на деле-то всё сложнее…

Еще раз повторяю, тема изучена очень слабо, основные документы наглухо засекречены.

Тем не менее, какие-то крохи мне удалось (по случайности) найти в архиве МИДа; есть и замечательная книжка вполне советского историка Марьиной «Советский Союз и Чехо-Словацкий вопрос». В кратчайшем изложении (и оставляя в стороне всю аргументацию) получается так:

Главный инструмент в достижении цели — агрессивный параноик, оказавшийся у руля власти в Германии. Главным фронтом будущей войны должна стать франко-германская граница, но поджечь европейский пожар Сталин пытается в каком-то другом месте, через провоцирование острого локального конфликта. Осенью 1938 г. таким «местом» представляется ему Чехословакия, год спустя — Польша.

Главное отличие — в объекте приложения усилий сталинской дипломатии. Летом-осенью 38-го года Москва пыталась спровоцировать Прагу на занятие предельно жесткой позиции, что по замыслу тов. Сталина должно было привести к войне между Чехословакией и Германией с неизбежным втягиванием в войну против Германии Франции, а затем и её союзников (Польши и Великобритании).

Но не вышло, «мюнхен» обломал весь хитрый план. В следующем году объектом давления стали сами англо-французы, которых в августе 39-го тов. Сталин «кинул» с легкостью и проворством профессионального шулера.

Солонин: «В сравнении со сталинским СССР довоенная гитлеровская Германия — это детский сад с матерью Терезой»