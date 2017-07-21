Погода на выходных может преподнести сюрприз

Впервые за месяц в некоторые районы Беларуси придет июльская жара.

Как сообщает Гидромет, в субботу, 22 июля, преимущественно по юго-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, пройдут сильные дожди, днем возможен град. Тем не менее, температура воздуха в некоторых районах страны поднимется до +30°С.

В воскресенье, 23 июля, дожди по всей территории Беларуси прекратятся, за исключением отдельных районов, а температура воздуха будет доходить до +29°С.