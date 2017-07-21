Украинский чиновник объяснил, почему в Беларуси жить хуже, чем в Украине

Зампред Нацбанка соседней страны призвал украинцев не завидовать белорусам.

В интервью местному порталу Finbalance заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб наглядно сравнил, как живут люди в двух странах:

– У людей, которые приезжают в маленький город в Беларуси и в Украине, возникает ощущение, что люди живут совершенно по-разному.

По его словам, на первый взгляд, у белорусов «все хорошо», потому что «там на центральной площади Ленин окрашенный, все заасфальтировано, отремонтировано, хороший райисполком».

– В Украине же, во-первых, Ленина нет, и не всегда все имеет оптимальный вид и т.д. Однако если зайти за эту картинку, в Беларуси откроется примерно та же картина, что в Украине. Возможно, даже в Украине в чем будет лучше, – добавил украинский чиновник.

Напомним, что 21 июля глава Беларуси Александр Лукашенко встретится с президентом Украине Петром Порошенко в рамках своего официального визита в Киев.

«Мы будем свидетелями пацанской договоренности». Экономист – о визите Лукашенко в Киев