Белорусские министры прилетели в Киев обычным рейсом «Белавиа», Лукашенко — отдельно

Самолет президента приземлился в аэропорту «Борисполь».

Регулярный рейс «Белавиа», на котором летели чиновники — в аэропорту «Киев» в Жулянах, уточняет TUT.BY.

По трапу Boeing 737 авиакомпании «Белавиа» спускаются вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и глава МИД Беларуси Владимир Макей. Предположительно, чиновники летели бизнес-классом. Фото пресс-служба аэропорта «Киев»

Напереднем плане: слева министр промышленности Беларуси Виталий Вовк, справа — министр культуры Беларуси Борис Светлов. Сзади — министр информации Беларуси Лилия Ананич

Владимир Семашко общается с встречающими украинскими чиновниками

Самолет Лукашенко приземлился в международном аэропорту Борисполь. Фото пресс-служба президента Беларуси