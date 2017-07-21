Белорусские министры прилетели в Киев обычным рейсом «Белавиа», Лукашенко — отдельно
Самолет президента приземлился в аэропорту «Борисполь».
Регулярный рейс «Белавиа», на котором летели чиновники — в аэропорту «Киев» в Жулянах, уточняет TUT.BY.
По трапу Boeing 737 авиакомпании «Белавиа» спускаются вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и глава МИД Беларуси Владимир Макей. Предположительно, чиновники летели бизнес-классом. Фото пресс-служба аэропорта «Киев»
Напереднем плане: слева министр промышленности Беларуси Виталий Вовк, справа — министр культуры Беларуси Борис Светлов. Сзади — министр информации Беларуси Лилия Ананич
Владимир Семашко общается с встречающими украинскими чиновниками
Самолет Лукашенко приземлился в международном аэропорту Борисполь. Фото пресс-служба президента Беларуси
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