Карбалевич: «Белорусы привыкли жаловаться самому главному начальнику»

Хватает ли им полномочий и самостоятельности у «винтиков вертикали»?

Местные органы власти должны работать более активно и ответственно, заявил во время рабочей поездки в Брестскую область, председатель Совета Республики Михаил Мясникович. На прием граждан в Ляховичах к нему пришли пять человек, хотя практически все эти вопросы, по мнению Мясниковича, можно решить на местном уровне.

Политолог Валерий Карбалевич считает, что проблема пассивности местных властей не в недостатке полномочий у них.

— Здесь много причин. Во-первых, местные власти не избираются местным населением и несут ответ не перед гражданами, а лишь перед вышестоящей властью. Районные исполкомы подотчетны областным, а те — общенациональным, — говорит политолог.

По его мнению, главное для представителей местной власти — понравиться начальству, а не угодить людям, которыми они руководят.

Во-вторых, подчеркивает собеседник, главными причинами обращений и жалоб граждан, адресованных властям, являются, как правило, бытовые проблемы. И для решения этих проблем нужны деньги, которых и в местном, и в национальном бюджете в условиях кризиса становится все меньше.

— Третья причина: белорусы привыкли жаловаться самому главному начальнику. Бытует мнение, что письмо президенту дает куда большую гарантию решения вопроса, чем непосредственное обращение к председателю сельсовета. Эта давняя традиция, еще с советских времен. И это работает на самом деле.

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