В отборе Лиге Европы минское «Динамо» нанесло крупное поражение «Работничкам», а брестское – пропустило с центра поля и было разгромлено

20 июля состоялись повторные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2017/18.

Две белорусские команды завершили свои игры с зеркальным счетом.

Динамо (Минск, Беларусь) – Работнички (Сараево, Македония) – 3:0 (Нойок, 21, Галович, 70, Сарока, 84). Первый матч – 1:1

Динамо (Брест, Беларусь) – Рейндорф (Альтах, Австрия) – 0:3 (Нгамале, 8, Нуц, 44, Нетцер, 51). Первый матч – 1:1

Эта игра была примечательна тем, что в дебюте встречи французский голкипер хозяев Жереми Малерб пропустил гол с центра поля.

В третьем квалификационном раунде минчане сыграют с кипрским АЕЛ. Матчи состоятся 27 июля («Динамо» начнет в гостях) и 3 августа.