Скончался лидер Linkin Park: «очевидное самоубийство»

Солист и гитарист Linkin Park, американский музыкант Честер Беннингтон найден мертвым в своей резиденции. Он скончался в возрасте 41 года.

Он был найден мертвым в своей калифорнийской резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс, расположенном недалеко от Лос-Анджелеса. По информации сайта TMZ, музыкант совершил самоубийство. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело утром в четверг, 20 июля. Беннингтону весной исполнился 41 год.

Коронер округа Лос-Анджелес подтвердил смерть Беннингтона. По словам представителя коронера Брайана Элиаса, смерть Беннингтона расследуется как «очевидное самоубийство, но никаких дополнительных данных нет», сообщает Associated Press.

Беннингтон дружил с Крисом Корнеллом из группы Soundgarden; после самоубийства Корнелла в мае этого года он играл на его похоронах.

Честер Беннингтон родился в 1976 году в Аризоне, музыкой увлекался с детства; его любимыми группами тогда были Depeche Mode и Stone Temple Pilots — он мечтал стать членом последней, когда вырастет. Когда Честеру исполнилось 11 лет, его родители развелись, он стал употреблять наркотики, но смог преодолеть зависимость — с помощью матери, которая в какой-то момент просто заперла его дома, — и в поздних интервью, уже будучи знаменитым, осуждал наркоманию.

Музыкальную карьеру Беннингтон начинал дважды. После школы он недолго поработал в Burger King, потом стал вокалистом группы Sean Dowdell and His Friends, записал с ней три трека, а потом вместе с основателем этой команды создал группу Grey Daze, игравшую в стиле постгранж. С Grey Daze дела пошли веселее, музыканты записали три альбома, но особых высот не достигли, и Беннингтон уволился — по собственному желанию, в надежде найти кого-то поуспешней.

Ему в чем-то повезло. Как раз тогда молодая калифорнийская группа Xero искала нового вокалиста. Беннингтон записался на прослушивание, его вокал понравился остальным музыкантам, и он был принят.

Правда, поначалу ему пришлось пройти с новыми коллегами примерно тот же путь, что и в предыдущей группе, — сделка со звукозаписывающей фирмой сорвалась, и только усилиями продюсера Джеффа Блю удалось договориться с Warner Bros. Records о выпуске дебютного альбома.

Правда, в тот период группа искала не только контракт на звукозапись, но и новое название. От Xero музыканты отказались с уходом предыдущего солиста, вариант с Hybrid Theory не прошел — британские электронщики из группы Hybrid успели даже обвинить их в плагиате, хотя как раз в сторону электронной музыки экс-Xero не смотрели. Придумал новое название свеженанятый Беннингтон — он ходил в студию через Lincoln Park в Санта-Монике. Ну а дальше вмешался случай — одноименный домен в сети был уже занят, музыканты немного поиграли с фонетикой. И получился Linkin Park. Этот домен был свободен.

Беннингтон был непременным участником всех альбомов Linkin Park — с самого первого, «Hybrid Theory» 2000 года, до вышедшего в мае 2017-го «One More Light».

Вместе с группой он получал и награды — две «Грэмми» (и еще четыре номинации), десяток призов от MTV. Снимался в кино — в его короткой фильмографии есть две части боевика «Адреналин» и фильм ужасов «Пила 3D». Выполнил свою детскую мечту — спел вместе с группой Stone Temple Pilots, сотрудничал с другими музыкантами. Лидер Linkin Park подтвердил смерть своего товарища по группе и написал, что он «шокирован и убит горем», а официальное заявление будет опубликовано позже.

Свои соболезнования в связи с кончиной Беннингтона выразили музыканты групп Imagine Dragons и One Republic, а также телеведущий Джимми Киммелл. Поклонники группы оставляют записи в соцсетях: они не могут поверить в произошедшее.

Честер Беннингтон, пришедший вторым вокалистом в Linkin Park, стал для группы связующим звеном между эпохой гранжа и современным коммерческим роком. Несмотря на то что Linkin Park были продюсерским проектом, Беннингтон оставался нервом группы, за которым на концерты коллектива приходили тысячи человек.

Даже во время исполнения поп-хитов вроде «Rolling in the Deep» Адель Честер Беннингтон оставался «своим парнем», народным артистом, выражающим чаяния публики так, чтобы ожесточение на выходе сменялось умиротворением.