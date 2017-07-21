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21.07.2017
Men
28 дней без алкоголя: что происходит с твоим организмом?

Редактор британского Men's Health Дэрил Найт не алкоголик. Но Дэрил заметил, что спиртное крадет у него энергию, а взамен предлагает только лишний вес. Этот мужественный человек решил не пить целых 28 дней, чтобы проверить — станет ли он здоровее. Внимательно изучаем отчет Дэрила.

Некоторое время назад в соцсетях была популярна шутка, звучащая примерно так: «Алкоголь полностью выводится из организма за 21 день. То есть никогда». Помнится, впервые повстречав ее, я посмеялся, как все. Но потом задумался.

И в самом деле, последний трехнедельный перерыв в приеме растормаживающих жидкостей у меня был, наверное, еще когда я ходил в школу с ранцем. И с тех пор, получается, я ни разу не был самим собой — в любой выбранный момент времени я был либо пьян, либо с похмелья, либо как минимум в крови моей плавали токсины.

В общем, я решил не пить 28 дней. Пресловутые 21 день и еще недельку сверху, для верности. Просто чтобы понять, каково жить там — в Стране абсолютной свободы от алкоголя.

На старте эксперимента я критически оглядел себя. 31 год, рост — 180 см, вес — 82 кг. Если ориентироваться на индекс массы тела, то сбросить надо было минимум 5–7 килограммов. На щеках играл нездоровый румянец, присутствовали (чего скрывать) и мешки под глазами. Три раза в неделю я хожу в спортивный зал, но талия как была 84 см, так и не делась никуда, хоть ты тресни.

Если сантиметры не впечатляют, сообщу — жировые складки по бокам (мои русские друзья называют их «пельмешками») были отчетливо заметны. Ну и, наконец, я с неохотой зафиксировал свои алкогольные привычки: я выпиваю (дома или за его пределами) от трех до пяти раз в неделю, обычная доза — примерно бутылка вина за вечер. Не бог весть что, впрочем, скорее бытовое пьянство, чем алкоголизм.

Короче, я поклялся заменить спиртное свежевыжатым соком или водой — чтобы обеспечить организму достаточное количество жидкости и витаминов в период реабилитации. Я также немедленно написал о своем решении в Facebook — есть исследование, что демонстрация своих намерений в социальных сетях дает дополнительную мотивацию (ведь многие будут следить, выполнил ли ты свой зарок).

Первые четыре дня прошли легко. Мой метод был прост — я отказывался от любых приглашений. Проще пить воду дома, чем делать это в баре, уныло разглядывая веселящихся друзей. Но вскоре на горизонте появилось первое испытание — день рождения близкого друга.

«Ну давай, всего одну, чего ты такой скучный?» — эту фразу и ее вариации в тот вечер мне говорили даже гардеробщицы того ресторана. Где-то к полуночи в голову начала заползать предательская мысль: а может, и правда, всего одну, чтобы никого не расстраивать? Горжусь собой и хвастаюсь — судорожно похватав свои вещи, я сбежал с вечеринки, но соблазну не поддался.

Следующая большая вечеринка, к счастью, должна была состояться уже после окончания моего испытания. Но я отметил про себя, что мне следует занести в ежедневник на ближайшие недели пару-тройку мероприятий, где точно не будет никакого алкоголя. Я ведь не отшельник, чтобы проводить вечера в одиночестве.

Но были и хорошие новости, причем уже к середине моего поста. Например, я стал лучше спать.

Как объяснили мне врачи, похмелье, как джетлаг, сбивает жизненные ритмы. Теперь я не проводил первую половину дня, потирая виски и пытаясь сфокусироваться — плюс откуда-то появилась куча энергии и забила ключом. Я, например, стал готовить дома — курочка и овощи на пару сменили сэндвичи с ростбифом, которые я обычно покупал в забегаловке по пути домой.

Также я начал больше времени проводить в спортзале. Нужно ведь было что-то делать с освободившимися вечерами, а тут все пьют только воду — с удовольствием и по собственному желанию. К концу моего поста три тренировки в неделю превратились в пять или даже шесть.

Тело начало меняться: еще недавно я работал со штангой в 45 кг, а теперь уже взял 60 кг; гантели потяжелели с 14 кг до 18 кг; но главное — однажды я увидел в зеркале свои мышцы. Впервые лет за 10 они выглянули на свет из недр дряблого тела (ну или, может, так просто свет упал). И еще один важный момент: теперь я выполнял всю намеченную программу тренировки, хотя раньше частенько делал себе поблажку — сдавался на середине занятий и отправлялся с друзьями расслабиться после тяжелого дня.

На 26-й день эксперимента приятель предложил мне — мол, раз уж ты не пьешь целый месяц, то уже и не начинай. И я начал преждевременно подводить итоги.

Талия съежилась до 81 сантиметра, и мой индекс массы тела вернулся в норму. Да, есть новости — на животе появились первые смутные очертания кубиков! Ура! Но я дождался 29-го дня и с удовольствием выпил вечером свою бутылку вина.

Окончательная и бесповоротная трезвость все же не для меня; в период воздержания я так и не избавился от ощущения, что я монах или неизлечимо больной. Но у меня есть новая цель — потреблять умеренно. Я придумал график: две недели выпиваю, две воздерживаюсь. Ну и еще я теперь чаще буду ходить на мероприятия, где алкоголь вообще не подразумевается.

Короче — да, я хочу давать своему телу отдых от спиртного. Но, пожалуй, без строгих обязательств и полных запретов.

 
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