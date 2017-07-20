Два примера, которые дискредитируют белорусскую милицию

Эти истории стали достоянием общественности за последние сутки.

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В суде Железнодорожного района Гомеля во время рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего начальника Ветковского РОВД подполковника милиции Владислава Антоненко всплыли любопытные детали.

Напомним, милиционера судят за хулиганство. Поздно вечером в нерабочее время в городе Ветка Владислав Антоненко в состоянии алкогольного опьянения гулял с собакой, ему сделал замечание местный парень Владимир Сидоров, что собака без намордника. В ответ он ударил проходившего мимо подростка. В суде свою вину милиционер признал полностью.

«Но бывшему начальнику милиции пришлось покраснеть и за те, показания, которые он давал раньше, заявляя, что полностью невиновен, - пишет Комсомольская правда в Белоруссии. - Прокурор потребовал зачитать предыдущие показания, потому что они не сходились с тем, что было сказано в суде. Допрашивали гаишника, который дежурил в машине ДПС, и ту самую Галину, которая вела собаку и несла кроссовки начальника. Оба в суде заявили, что не заметили, как школьника бил Владислав. Зато видели, как Сидоров бьет их начальника.

- Выходит так, что судить за хулиганство надо Сидорова, а ваш бывший начальник - потерпевший? - возмутился прокурор и сказал, что даст правовую оценку выступлениям в суде свидетелей, предупрежденных об ответственности за дачу ложных показаний.

В ответ обвиняемый попросил слово:

- Прошу снисходительно отнестись к их показаниям, они действующие сотрудники РОВД и не хотят потерять работу. Они все видели, но выгораживают меня, потому что боятся, что их выживут с отдела. Я сам раньше давал ложные показания, потому что после общения с сотрудниками УВД и СК наивно полагал, что делу не дадут ход, и я останусь работать, пытался уйти от ответственности».

Как сообщает издание, сначала начальник утверждал, что никого не бил, да и пьяный не был. То же говорила и его подчиненная. На вопрос, почему давала неправдивые показания, Галина призналась, что «хотела помочь начальнику».

И как тут не вспомнить суды над участниками «маршей нетунеядцев» и Дня Воли. Основываясь на показаниях сотрудников ОМОНа, суды отправляли на сутки и штрафовали сотни человек.

На следующий день после суда в Гомеле появилась информация об увольнении из органов трех участковых милиционеров Борисовского РУВД, которые отказались выходить на работу. Участковых уволили по статье «Нарушение условий контракта».

В интервью TUT.BY бывший участковый рассказал, почему решил уйти из органов. Главной причиной стали показатели, которых требовало от милиционеров начальство.

По словам участкового, им доводили фиксированную норму составленных протоколов за мелкие хулиганства, распитие либо появление в пьяном виде, направленных в ЛТП, выявленных нарушений у определенных категорий ранее судимых, раскрытых преступлений и т.д.

Молодых милиционеров не остановил от увольнения даже тот факт, что после ухода из органов им придется выплатить государству долг в 10 тысяч рублей.

Эти две истории являются отличной иллюстрацией того, что происходит внутри системы МВД, и подрывают доверие граждан к сотрудникам милиции.