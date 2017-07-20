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20.07.2017
Петр Козлов, Русская служба Би-би-си
Часы Путина проданы неизвестному покупателю за миллион евро

Аукционный дом в Монако рассказал о продаже с молотка часов, владельцем которых обозначен Владимир Владимирович Путин.

Часы Patek Philippe Правообладатель иллюстрации MONACO LEGEND GROUP

Дорогостоящую модель Patek Philippe Triple Complication получил неизвестный покупатель.

Привлекшие внимание журналистов часы Patek Philippe Triple Complication, которые были выставлены на аукцион Antiquorum с гарантийными документами на имя Владимира Владимировича Путина, ушли с молотка 19 июля.

Лот номер 239 (Часы Patek Philipp Platinum Vladimir Putin) был продан в первый день аукциона (проходит с 19 июля по 21 июля), сообщили Русской службе Би-би-си в компании Monaco Legends.

Модель Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом очень редкая, поскольку ее производят ограниченными партиями, сообщали в Monaco Legends. Купить ее можно лишь по специальному заказу и только по запросу от особенных клиентов.

Покупатель заплатил за эти часы 1,054 млн евро, сообщили Би-би-си в Monaco Legends.

Информация о том, кто стал новым владельцем часов, засекречена аукционом.

- Часы проданы, и мы не можем раскрыть имя нового владельца по причинам конфиденциальности этой информации, - говорится в ответе председателя Monaco Legends Motors Клода Коэна, поступившего в адрес Русской службы Би-би-си.

Новости о том, что аукционный дом Antiquorum выставил лот с часами Patek Philippe Triple Complication, появились в начале июня на сайте онлайн-магазина по продаже часов Hodinkee. На фотографии на сайте была указана документация с именем владельца - Mr Vladimir Vladimirovic Putin.

Авторы сайта предполагали, что часы стоимостью порядка 1 млн долларов принадлежат президенту России. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о продаже «часов Путина», назвал эту информацию фейком.

Однако позднее компания Monaco Legends, которая проводит аукцион Antiquorum, сообщила Русской службе Би-би-си, что часы Patek Philippe Triple Complication были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин».

В гарантийном паспорте Pathek Philippe в 99,9% случаев указано имя фактического покупателя часов, и лишь в самых исключительных случаях может быть указано имя другого человека, говорилось тогда в ответе, поступившем Би-би-си от аукционного дома.

 
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