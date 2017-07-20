Десять промышленных предприятий, на которых уже зарабатывают больше 1000 рублей

Число промышленных предприятий, работники которых зарабатывают в среднем больше 1000 рублей, увеличилось до десяти.

Об этом сообщили FINANCE.TUT.BY в Министерстве промышленности.

Напомним, ранее в Минпроме рассказали, что как минимум на трех предприятиях, которые входят в состав ведомства, в январе-апреле этого года средняя зарплата превысила отметку в 1000 рублей. Это СП ЗАО «ЮНИСОН», ОАО «Амкодор», ОАО «БелАЗ».

По итогам мая, как сообщили в ведомстве, список этих предприятий расширился до десяти.

— Организации Министерства промышленности, где среднемесячная зарплата в мае этого года превысила 1000 рублей, — это ОАО «Белцветмет» (с дочерними и филиалами), ОАО «Белпромимпэкс», СП ЗАО «Юнисон», ОАО «Спецмонтажавтоматика», ОАО «МТЗ» (с филиалами), ОАО «БМЗ» — управляющая компания холдинга БМК, ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга, ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «Белвторчермет», ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова», — рассказали в Минпроме.

Сколько в реальности получают на заводах, где заявили о средней зарплате в 500 $

На сайте государственной службы занятости на предприятии «Спецмонтажавтоматика» предлагают должность инженера по проектно-сметной работе с зарплатой от 600 рублей. На МТЗ среди вакансий — тракторист с зарплатой от 450 рублей; контролер по термообработке 2−5 разряда, который будет получать от 400 рублей; контролер измерительных приборов и специального инструмента 2−6 разряда с зарплатой от 400 рублей. На заводе «МЭТЗ им. В.И. Козлова» ищут в том числе токаря пятого разряда с зарплатой от 700 рублей, оператора автоматических и полуавтоматических линий станков и установок — от 650 рублей, маляра — от 500 рублей.