Внучка жертвы Холокоста украла экспонаты из музея Освенцима для персональной выставки

Студентка академического колледжа «Бейт-Берл» организовала собственную выставку и использовала в ней украденные экспонаты.

Издание The Guardian сообщило об истории, произошедшей с 27-летней жительницей Израиля Ротем Бидес. По данным издания, музей Освенцима выступает против нее в суде с обвинением в многочисленных кражах, совершенных в процессе 15 посещений музея.

Студентка академического колледжа «Бейт-Берл» организовала собственную выставку и использовала в ней украденные экспонаты, среди которых оказался запретительный знак. Девушка также добавила в экспозицию образцы своей крови, подтверждающие, что она является внучкой узника Освенцима. Ротем Бидес объясняет свои действия концепцией выставки: «Я чувствовала, что мне нужно было что-то сделать. Миллионы людей были убиты из-за нравов конкретной страны, под определенным режимом. И если это законы, то я могу зайти туда и действовать согласно моим собственным законам».

Научный руководитель студентки Михал Найман выступил в поддержку ее выставки: «Скажем так, она не воровала, а взяла часть доказательств, подтверждающих, что она часть истории Освенцима. Это ни коварно, ни манипулятивно. Я вижу это так, что ей удается создать уникальную встречу между искусством и событием, которое прошло и было обернуто множеством слов, символов и представлений».

Однако мемориал Аушвиц-Биркенау потребовал от властей Израиля вмешательства, чтобы украденные объекты были возвращены.