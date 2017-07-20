МВД поддержало инициативу о продаже спиртного с 21 года

Министерство внутренних дел поддерживает инициативу установить ограничение возраста продажи алкогольных напитков до 21 года.

Об этом сообщили БЕЛТА в управлении профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД.

Ранее с подобным предложением выступил Минздрав. Напомним, по данным ВОЗ, в 2016-м в нашей стране приходилось 16,4 литра на человека, и это второе место в мире после Литвы. По данным Белстата, в прошлом году у нас приходилось 8,8 литра на душу населения.

По данным Министерства здравоохранения, возможность покупать алкогольные напитки молодежью старше 18 лет приводит к 25-кратному росту тех, кто наблюдается наркологами из-за алкогольной зависимости в возрасте от 18 лет до 21 года, по сравнению с числом таких лиц до совершеннолетнего возраста.

Как показывает практика, спиртные напитки и пиво в ночное время в основном реализуются уже нетрезвым гражданам, а также молодежи, что приводит к их потреблению в общественных местах и становится первопричиной совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.