Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
МВД поддержало инициативу о продаже спиртного с 21 года
Бывшие топ-менеджеры Беларусбанка отказались дать показания в суде
В минских троллейбусах контролеры начали работать без формы
В Минске на остановке появился диван. Фотофакт
Саудовский король велел арестовать принца за избиения и оскорбления людей
МВФ приостановил дискуссию с Беларусью из-за отсутствия внятной поддержки реформ
Шчанятаў жыўцом пахавалі ў могільніку пад Лагойскам
56-летняя могилевчанка «женила» на себе 94-летнего зажиточного пенсионера
Сутки и штрафы. Оппозиционеров судят за пикет во время сессии ПА ОБСЕ в Минске
Рубль окреп к доллару и евро
Фееричный ответ белорусскоязычному активисту стоил главе футбольного клуба двух протоколов
Генпрокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности министра культуры Бориса Светлова
Год с убийства Павла Шеремета: почему до сих пор не нашли виновных?
Шуточный ответ Зиссеру. В «Белавиа» рассказали, когда можно, а когда нельзя петь в самолете
В Азербайджане блогера Лапшина, депортированного из Беларуси, приговорили к трем годам
Реплика: «И венец будет возложен на голову Путина Владимира Владимировича»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Единственная цифра, которую нужно знать Лукашенко про свою работу
Какой букет стоит на могиле матери Лукашенко. Фотофакт
Вернувшийся с заработков: «Поляки вкалывают так, что белорусам и не снилось»
Зачем российские подростки снимают домашнее порно со своим участием и продают его в соцсетях
Американка бросила бодибилдинг и набрала 11 килограммов, чтобы «стать счастливее»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему у нас коррумпированная власть, нет выборов, и наши налоги тратят на парады и дворцы президента
Экономист – о «революционном» декрете Лукашенко: «IT – это уже вчерашний день»
Районные чиновники сделали бум на служебные автомобили
Акунин: «99 лет назад в этот день большевики убили Романовых»
Урок для попавших под Декрет №3
Віктар Марціновіч: Як хейціць «калі ласкай»
Китай нам не Хоттабыч
«А не желают на ОНТ озвучить, сколько белорусскому налогоплательщику стоил полет этого «талантливого политика»
Смерть, 46 лет тревожащая Норвегию
Арендное жилье: государство помочь тысячам белорусов может, но не хочет?
Дмитриев: «Боженька решил нас всех наказать»
Дочь российского пропагандиста уехала в США и оттуда критикует российские вузы
«Россия для них — это страна третьего мира, населенная быдлом и упырями»
«Пока мы ехали в больницу, сын спрашивал: «Мама, я умру?»
Витебские жители: «Русские едут на «Славянский базар» из Мурманска, а наши убегают из города»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Девушка на красной «мазде» протаранила «Хлебную лавку» в Березе
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Мемориал в память о погибших рейса МН17
Одиночный пикет в Барановичах с плакатом про Лукашенко и Ермошину
«Украина. Она такая»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
20.07.2017
БЕЛТА, TUT.BY
МВД поддержало инициативу о продаже спиртного с 21 года

Министерство внутренних дел поддерживает инициативу установить ограничение возраста продажи алкогольных напитков до 21 года.

Об этом сообщили БЕЛТА в управлении профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД.

Ранее с подобным предложением выступил Минздрав. Напомним, по данным ВОЗ, в 2016-м в нашей стране приходилось 16,4 литра на человека, и это второе место в мире после Литвы. По данным Белстата, в прошлом году у нас приходилось 8,8 литра на душу населения.

По данным Министерства здравоохранения, возможность покупать алкогольные напитки молодежью старше 18 лет приводит к 25-кратному росту тех, кто наблюдается наркологами из-за алкогольной зависимости в возрасте от 18 лет до 21 года, по сравнению с числом таких лиц до совершеннолетнего возраста.

Как показывает практика, спиртные напитки и пиво в ночное время в основном реализуются уже нетрезвым гражданам, а также молодежи, что приводит к их потреблению в общественных местах и становится первопричиной совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Собчак рассказала, сколько заработали Басков и Меладзе на свадьбе дочери «золотой судьи»
До боли знакомая картинка: происходящее в России напоминает поздний Советский Союз
Сын нового главы Госвоенпромома приветствует аннексию Крыма
«Это будет смерть Полесья». Экологи и бизнес против идеи, которую обсудят Лукашенко и Порошенко
Что пишут украинские и российские СМИ о визите Лукашенко в Киев
Как простые белорусы расплачиваются за членство в таможенном союзе с Россией
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY