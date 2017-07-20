Бывшие топ-менеджеры Беларусбанка отказались дать показания в суде

Такое заявление обвиняемые в коррупции Николай Цырто и Геннадий Господарик сделали 20 июля в суде Центрального района Минска.

Геннадий Господарик. Фото Сергея Гудилина, «Наша Ніва»

Как сообщает Naviny.by, Николай Цырто и Геннадий Господарик отказались дать показания в суде, заявив, что ответят на вопросы, только когда допросят всех свидетелей и огласят письменные материалы дела.

В суде объявлен перерыв до 25 июля.

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