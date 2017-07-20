В Борисове уволили милиционеров, которые отказывались выходить на работу

Трех участковых милиционеров из Борисовского РУВД, которые отказались выходить на работу, уволили из органов. Уже бывший сотрудник милиции рассказал TUT.BY, почему решил уйти.

Фото Александр Корсаков, TUT.BY

— Утром в понедельник, 17 июля, мне позвонили и попросили прийти в РУВД. Сказали, все документы на увольнение готовы, из Минска приехал сотрудник по кадрам. В тот же день был подписан приказ, официально все трое уволены по статье «Нарушение условий контракта»: мы же не выходили на работу, — рассказывает TUT.BY уже бывший участковый инспектор Борисовского РУВД.

Напомним, 14 июля TUT.BY рассказал о проблеме, возникшей в Борисовском РУВД. Там за месяц заявление на увольнение написали 5 человек, среди них — 3 участковых. Текст был опубликован в пятницу вечером, в понедельник утром их уже уволили. Как говорят уже бывшие милиционеры, они бы с удовольствием остались, если бы не бумажная волокита и показатели, которые требовало выполнить руководство.

— У нас фиксированная норма составленных протоколов за мелкие хулиганства, распитие либо появление в пьяном виде, направленных в ЛТП, выявленных нарушений у определенных категорий ранее судимых, раскрытых преступлений и т.д. Участковые должны завести табели, в которых необходимо отмечать цифры по данным показателям и которые по первому требованию необходимо предъявить, — рассказывает TUT.BY уже бывший участковый милиционер Борисовского РУВД (запись разговора есть в редакции). — В последнее время укоренилась практика сбора личного состава для отчета о показателях. Не глядя на то, какая смена у человека, быть может, выходной, все собираются в зале и начинается «разбор полетов». Пофамильно поднимаются участковые, всем задается один и тот же вопрос: сколько людей вы направили в ЛТП? За январь 2017 необходимо было, чтобы каждый участковый направил по одному человеку, к концу марта — двоих, за отчетные полгода — троих. Естественно, что далеко не каждый справился с этой миссией. Таких вполне ожидаемо лишали премиальной надбавки до трех месяцев с перспективой дисциплинарного взыскания по итогам следующего месяца.

Милиционеры были недовольны тем, что работали ненормированный рабочий день, часто выходили в выходной. При этом не отрицают: у них действительно были «промахи и неудачи на работе».

— Много сил тратишь на абсолютно бесполезные вещи: написания рапортов на все подряд. Помимо непосредственно твоих прямых обязанностей участкового, необходимо нести службу на различных мероприятиях, которые в Борисове проходят с завидной регулярностью. А еще надо на дежурство сходить, послушать очередную лекцию, написать конспект, пару часов в день отсидеть на совещаниях, попасть туда-то и туда-то, крутиться, крутиться и еще раз крутиться… А в конце дня резонный вопрос начальства: что сделал за день? Оказывается, что и ничего полезного, правда, откуда-то получилась огромная стопка исписанной бумаги, непонятно для чего и для кого. На самом деле понятно — для отчетности. А вот для чего эта отчетность, уже непонятно, — недоумевает бывший страж порядка.

Участковые уточняют: в милиции есть много хорошего, однако утверждают, что любая инициатива рубилась на корню. Молодых специалистов не смогла удержать даже хорошая зарплата — 700 рублей. После увольнения им придется выплатить государству долг в 10 тысяч рублей — именно столько на них было затрачено, пока они находились на гособеспечении в Могилевском институте МВД.

Напомним, ранее Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минского облисполкома, объяснял причину невыхода на службу сотрудников так:

— Основная причина — нежелание добросовестно исполнять служебные обязанности. Отмечу, что все эти сотрудники имеют дисциплинарные взыскания, в большинстве случаев за ненадлежащее рассмотрение обращений и заявлений граждан.

Увольнение сотрудников в УВД комментировать не стали.