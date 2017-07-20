Они не были октябрятами и пионерами, строем не ходили, но поголовно оказались сталинистами

Антон Орехъ — о том, почему российская молодежь хочет увековечить память душегуба, каких свет не видывал.

У меня была наивная теория. Я был уверен, что со временем мы переживем все коммунистические мифы, перестанем горевать по Советскому Союзу, восхищаться Сталиным.

Переживем естественным путем — по мере того, как будут уходить поколения, которые при Советском Союзе жили и у которых вся эта чертовщина проросла в мозгах. Зато вырастут молодые, активные, незашоренные. Они не привыкли ходить строем, их не принимали в пионеры, не заставляли учить стихи про Ильича и конспектировать его труды. Такая была у меня теория – и не только у меня. Ведь не зря же еще Моисей водил евреев сорок лет по пустыни.

Но нашему народу, видимо, сорока лет в пустыне будет мало. Более того: для нашего народа эта методика вообще не подходит. Ведь не в том дело, что число желающих увековечить память Сталина достигло уже совершенно неприличных процентов. Дело в том, что чем моложе опрошенные, например, ВЦИОМ респонденты, тем охотнее они поддерживают прославление душегуба, каких свет не видывал. Прогрессия совершенно четкая по возрастным группам! Меньше всего поклонников Сталина среди тех, кому больше 60 лет — их, правда, все равно больше половины. Но среди тех, кому не исполнилось даже 24 лет – 77%! Все эти юноши и девушки родились уже в России, ни октябрятами, ни пионерами не были, строем не ходили и никак не участвовали во всей той пошлятине, в которую вовлекали нас, советских школьников и студентов. И вот эти юные, свободные, незашоренные поголовно оказываются сталинистами?

Недавно ВЦИОМ провел и другой опрос – о том, знают ли граждане вообще о сталинских репрессиях? И среди молодежи оказался самый низкий процент осведомленных. Но даже среди них о репрессиях слышали три четверти. И при этом три четверти ободряют бюстики и досочки в честь вождя. То есть простым невежеством это все, вроде бы, не объяснишь. Зная о том, что сотни тысяч советских людей были уничтожены, почти каждый второй находил истреблению этих людей оправдания – вне зависимости от возраста, вне зависимости от того, были у них в семьях репрессированные или нет.

Тут, на мой взгляд, дело в двух вещах. Во-первых, наш народ, очень жесток. При всей нашей хлебосольности, радушии, готовности снять последнюю рубашку и тому подобном, мы по природе очень жестокие люди и вся наша история – это история жестокости. А, во-вторых, дело все-таки в невежестве. Эти самые респонденты просто не понимают, что они на самом деле одобряют. Историю в нашей стране всегда преподавали как комикс или лубок. История побед, свершений, достижений.

Власть всегда безупречная и мудра. И это только кажется, что мы что-то знаем про сталинские репрессии. Подавляющее большинство знает о них те же самые мифы, что и обо всем остальном. Поэтому и одобряют, поэтому и поддерживают. Но страшно другое. Старики уйдут, а на смену им придут вот эти молодые и невежественные, которым уже никакая правда и не нужна. И если кто-то захочет повторить путь Сталина, их мозги уже будут готовы активно в этом поучаствовать. И наша история пойдет по новому кровавому кругу.