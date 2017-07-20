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20.07.2017
Змитер Лукашук, Еврорадио
В Беларуси засекретили выговоры чиновникам

Удивительный результат небольшого журналистского расследования.

Борис Светлов, фото IPR Belarus

Генпрокуратура решает проверить, соблюдаются ли все требования законодательства во время использования «объектов историко-культурного наследия». И находит множество нарушений. Нарушения серьезные, но сейчас не об этом.

Читаем сайт Генпрокуратуры: «По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечен Министр культуры Республики Беларусь».

Как конкретно наказали министра культуры Бориса Светлова, к какой ответственности он привлечен? В Генпрокуратуре мне на этот вопрос ответа не дают.

Генпрокуратура: «Не мы вынесли решение. Мы информировали о нарушениях законности, о невыполнении законодательства в полной мере, меры принимал Совмин».

Значит, обращаюсь в Совмин. Там сначала удивляются моему вопросу, а потом просто отказываются хоть как-то факт привлечения министра культуры к дисциплинарной ответственности комментировать. Правда, не подтверждая, но и не отрицая самого факта наказания.

Последняя возможность получить хоть какую-то информацию — Минкульт. Но и помощник министра культуры Александр Карачун не может мне ничем помочь.

Александр Карачун: «Для меня тоже было неожиданностью получить такую ​​информацию. Я здесь — без комментариев! Министра сейчас вообще нет — он в Киеве. Он, наверное, и не видел еще этой новости».

Как говорят — дыма без огня не бывает. Может, наказание действительно было, но этого не хотят афишировать? Если соответствующее решение было принято, то оно должно найтись на специальном официальном правовом портале.

Последнее «массовое» привлечение должностных лиц к дисциплинарной ответственности на портале датировано... 2005 годом! Тогда выговоры и предупреждения получили около 70 чиновников в течение года. Некоторые из них — даже дважды за год.

А начиная с 2006 года — тишина. Находим единственное Постановление правительства, где говорится о привлечении к дисциплинарной ответственности. Датировано оно 2009 годом и выглядит следующим образом:

1. Для служебного пользования.

2. Для служебного пользования.

3. Для служебного пользования.

Очевидно, что правительство просто засекретило информацию о наказанных чиновниках. Ну, главное, чтобы им самим сообщили об этом.

Ну, а еще одним результатом нашего небольшого журналистского расследования стало то, что информация о привлечении к дисциплинарной ответственности министра культуры с сайта Генпрокуратуры исчезла...

 
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