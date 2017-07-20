56-летняя могилевчанка «женила» на себе 94-летнего зажиточного пенсионера

Подселила к нему своего неработающего сына и потратила 26 тысяч долларов супруга. Суд разбирался, насколько пожилой человек отдавал себе отчет, когда шел под венец с дамой на сорок лет моложе?

Точку в истории семейной жизни 94-летнего пенсионера из Могилева и его 56-летней избранницы поставил суд, сообщает сайт sb.by. Официальный союз этой пары просуществовал около года. Однако детям бывшего военного неожиданная любовь отца показалась подозрительной. Они настояли на экспертизе.

В результате специалисты установили, что на момент бракосочетания мужчина был недееспособным.

Правда, за короткий срок брака предприимчивая «невеста» успела использовала все накопления супруга, а это 26 тысяч долларов плюс вклад в белорусских рублях. Исчезли также награды и многие вещи пенсионера. К тому же в его доме успел поселиться безработный сын новой хозяйки.

Суд признал брак недействительным. Теперь бывшей супруге и ее зрелому отпрыску придется подыскивать себе новое место жительства: как выяснилось, собственной квартиры у «невесты» нет.