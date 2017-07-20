«Мы будем свидетелями пацанской договоренности». Экономист – о визите Лукашенко в Киев

Ярослав Романчук – о том, чего ждать от встречи главы Беларуси и президента Украины.

Обе страны в последние годы переживают экономический кризис. Накануне встречи Александра Лукашенко и Петра Порошенко, которая состоится 21 июля в Киеве, «Салідарнасць» задалась вопросом, кто из двух руководителей справляется с трудностями успешнее.

И ждать ли белорусам экономических дивидендов от предстоящей встречи?

– Если сравнивать, какими были три последние года для Беларуси и для Украины, то Александр Лукашенко без вопросов справился гораздо эффективнее и качественнее, чем президент Украины, – помог разобраться в ситуации экономист Ярослав Романчук.

Он отметил, что, несмотря на падение экономики Беларуси 35-38% в долларовом выражении, сейчас макроэкономическая политика в стране более стабильная, чем в Украине.

– А Порошенко очень плохо сработал, – добавил собеседник. – Украина гигантски увеличила долги, не решила структурные проблемы, они не сделали ничего с олигархами и коррупцией.

По мнению экономиста, на этом фоне белорусская власть показала гораздо более качественную работу.

– Украина попыталась сделать реформу полиции, у них начали наводить порядок с «Нафтогазом», больше прозрачности стало в государственном бюджете – это правда. Но около половины экономики там по-прежнему находится в тени, а власти не доверяют уже более 75% населения. Думаю, Украину ждут либо перевыборы, либо новый Майдан.

По мнению Романчука, на примере соседней страны белорусы могут поучиться, как не стоит делать реформы.

– Если вы берете взаймы, как это делают украинцы, то вы просто обязаны делать реформы, иначе эта долговая ловушка приведет к дефолту по внешним долгам, – добавил он.

Что касается визита Лукашенко в Киев, то экономист не питает особых надежд на этот счет.

– У нас около 80% экспорта в Украину составляют нефтепродукты. И, к сожалению, торговля ими происходит по понятиям. Есть кланы и олигархи со стороны Украины и есть отдельные группы со стороны Лукашенко. Думаю, и в этот раз мы будем свидетелями пацанской договоренности, которой обе стороны будут придерживаться, пока на них не начнется давление со стороны России и украинских производителей, – подытожил экономист.