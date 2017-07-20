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Комментарии
20.07.2017
Шендерович: «Посадили российского гражданина, которого выдали из Минска, — да и фиг с ним»

Российский публицист Виктор Шендерович — о приговоре блогеру Лапшину и реакции на это Кремля.

Напомним, сегодня стало известно, что российского блогера Александра Лапшина, который был задержан в Беларуси и депортирован в Азербайджан, приговорили к трем годам колонии общего режима по статьям о публичных призывах, направленных против государства, и нарушении госграницы.

Виктор Шендерович прокомментировал это событие на своей странице в Фейсбуке:

«Помните, что РФ устроила по поводу Виктора Бута, торговца оружием? Вокруг Смоленской площади земля дрожала. Защита российского гражданина!

А сегодня в Баку суд приговорил к трем годам лишения свободы блогера Александра Лапшина, за незаконный переход азербайджанской границы, а если точнее — за посещение Нагорного Карабаха.

И что? А вот что: «Экстрадиция блогера Лапшина — не тема Кремля» (Песков).

Ну да. В отличие от торговца оружием, насмерть сросшегося с Рособоронэкспортом и начиненного именами и явками, блогер Лапшин, действительно, не скребет Кремль ни разу.

И Песков иногда говорит правду!

Попробуем еще разок примерить ситуацию к аналогу.

Попробуем представить, что Украина отловила российского гражданина, незаконно посетившего украинскую территорию (скажем, Донбасс) — блогера или писателя какого-нибудь, не будем показывать пальцем… — и посадила его на три года в колонию.

Наши действия? Наша риторика?

Да земля разверзнется!

А тут — полная индифферентность. Посадили российского гражданина — да и фиг с ним. Причем выдали Лапшина — из Минска. Союзное государство там, видимо, с Азербайджаном».

 
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