Сутки и штрафы. Оппозиционеров судят за пикет во время сессии ПА ОБСЕ в Минске

В суде Центрального района Минска рассматриваются административные дела участников пикета солидарности с фигурантами «дела патриотов», который прошел 22 июля на Октябрьской площади.

В этот день более 10 активистов вышли на площадь с портретами заключенных и растяжкой «Свободу политзаключенным». Тогда никто из участников пикета не был задержан, однако сотрудники правоохранительных органов вели активную видеофиксацыю участников акции. Позже активистов вызвали в суд, сообщает правозащитный центр «Весна».

Первым 15 суток получил инициатор акции, активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский. Сам он не пришел в суд, потому что был на похоронах родственника.

Затем штраф в 30 базовых величин (690 рублей) выписали активисту «Моладзі БНФ» Никите Краснокуцкому. Дело другого активиста Андрея Шарендо отправили на доработку в РУВД.

Дело Андрея Шарендо судья Виктория Шабуня отправила на доработку в РУВД.

Ольга Николайчик получила 10 суток ареста. У нее есть 5 дней на обжалование решения суда.

Правозащитники располагают информацией о семерых участников акции, на которых составлены протоколы правонарушения. Возможно, судов сегодня будет больше.

Пикет на Октябрьской площади прошел в один из дней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Минске.

Протоколы составлены за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП).