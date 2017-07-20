«Абсурд— это когда в годовщину убийства Шеремета проходит визит Лукашенко в Украину»

Как в Киеве встречают Лукашенко.

Сегодня Александра Лукашенко направился в Киев, где проведет переговоры с Петром Порошенко. Правда, встреча двух президентов запланирована на 21 июля, сообщает Радыё Свабода.

Сегодня же Александра Лукашенко около администрации украинского президента встречали активисты. Они вышли на акцию под бело-красно-белыми и украинскими флагами. На плакатах, которые держали участники пикета, изображены портреты российского президента Владимира Путина и Александра Лукашенко с подписью «Два сапога пара».

Кроме того, в руках активистов портреты белорусского добровольца Тараса Аватарава, который осужден в Беларуси на пять лет лишения свободы. На акцию пришла и мать Тараса — Людмила Поспех. Накануне она обратилась к президенту Украины Петра Порошенко с призывом заступиться за ее сына, который защищал целостность украинской территории на Донбассе.

«Даже не сопоставили, как будут смотреться рядом сюжеты улыбающихся Порошенко и Лукашенко и черные портреты Павла Шеремета»

Народный депутат Украины Мустафа Найем на своей странице в Фейсбуке выказал возмущение визитом Александра Лукашенко в годовщину убийства Павла Шеремета.

«Абсурд времён Петра Порошенко — это когда в годовщину убийства Павла Шеремета организовывается официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко.

Того самого Лукашенко, который уничтожил в своей стране свободу слова, при котором исчезли и были посажены сотни журналистов, а остальные, как Шеремет, вынуждены были эмигрировать. Именно того Лукашенко, при котором Павел был отправлен в СИЗО, а его друг и оператор Дмитрий Завадский был зверски убит.

И на самом деле, не важно, в чьей нездоровой голове родилась идея этого визита именно в эту дату. Уверен даже, что это не специально — там просто забыли об этой годовщине и даже не сопоставили в голове, как будут смотреться рядом сюжеты и кадры улыбающихся Порошенко и Лукашенко и черные портреты Павла Шеремета с вопросом «Кто убил Пашу?».

Но эта «забывчивость» куда более красноречива, чем все уверения о личном контроле, игнор колонны журналистов и громкие слова о "деле чести". Неискренность — она в мелочах».