Фееричный ответ белорусскоязычному активисту стоил главе футбольного клуба двух протоколов

«До умного человека вам еще очень далеко». В письме языковому активисту Игорю Случаку председатель совета ФК «Гранит» решила не сдерживаться и высказать все, что о нем думает. Лунинецкий райисполком не оценил ее ответ.

Яркие цитаты из письма Марины Быстрой на просьбу Игоря Случака использовать белорусский язык в символике клуба появились в СМИ несколько недель тому и сразу вызвали бурную реакцию. Ответ председателя совета ФК «Гранит» многих удивил:

— Очередное ваше письмо лишь подтверждает мою правоту в отношении того факта, какой вы плохой юрист. Вы занимаетесь никому ненужным делом, не надо казаться умнее, чем вы есть на самом деле. До умного человека вам еще очень далеко. В своих письмах вы хотя бы грамотно определили то право, которое вы хотите реализовать исходя из норм Конституции Республики Беларусь. Пока же в ваших письмах отражается человек, уровень развития которого — детский сад ясельная группа, — написала в составленном на белорусском языке официальном ответе Марина Быстрая.

Обида Быстрой на Случака объяснима. Их переписка длится давно. Сначала Быстрая отвечала принципиально по-русски. На белорусский язык она перешла после того, как в отношении нее составили протокол за отказ отвечать по-белорусски, сообщает на свой странице в Фейсбуке Игорь Случак.

Однако, похоже, переписка на белорусском языке обернулась для Быстрой еще большими потерями. Из письма, полученного на днях Случаком из Лунинецкого райисполкома, следует, что главу клуба ожидают еще два административных процесса. На этот раз — за ответ не по теме обращения.

«В отношении председателя Совета Лунинецкого районного общественного объединения «Футбольный клуб «Гранит-Микашевичи» Марины Быстрой за нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц начаты два административных процесса по ст. 9.13 КоАП Республики Беларусь.

Дополнительно сообщаем, что в общественное объединение направлено ходатайство о привлечении председателя Совета Лунинецкого районного общественного объединения «Футбольный клуб «Гранит-Микашевичи» Марины Быстрой к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения требований актов законодательства при работе с обращениями.

Вместе с тем отмечена необходимость принятия неотложных мер по надлежащему рассмотрению ваших обращений от 7 июня 2017 г., 17 июня 2017 г., рассмотрев их повторно», — говорится в письме за подписью управляющего делами Лунинецкого райисполкома Александра Громыко, которое приводит «Наша ніва».

Ответственность за нарушение законодательства об обращениях — штраф от 4 до 10 базовых величин.

Получив от Марины Быстрой несколько оскорбительных писем, Случак также обратился с жалобой в Брестский облисполком и прокуратуру. Оттуда пока еще не ответили.