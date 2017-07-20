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20.07.2017
Салiдарнасць
Генпрокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности министра культуры Бориса Светлова

Ситуация, из-за которой у министра возникли проблемы, была связана с арендой помещений в домах, которые имеют культурную ценность.

Генеральная прокуратура проверила, как осуществляются предпринимательская деятельность на объектах, которые входят в список историко-культурного наследия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело в том, что согласно указу «Аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны» арендаторы помещений в таких домах должны отчислять 5 процентов от годовой прибыли на восстановление исторических сооружений.

Однако Генпрокуратура в ходе проверки установила, что «требования законодательства в полной мере не выполнялись, в том числе ввиду ненадлежащего контроля со стороны руководства Министерства культуры и местных исполнительных комитетов, ответственных за его реализацию».

«Отчисления носили единичный характер и не были связаны с реализацией норм законодательства», — отмечают в ведомстве. Хотя на фасадах зданий нередко были смонтированы трубы, вытяжки, промышленные кондиционеры, а на крышах — устройства связи компаний и операторов сотовой связи.

Чтобы устранить выявленные нарушения, Генеральная прокуратура отправила информацию о них в Совет Министров. А министр культуры Борис Светлов был привлечен к дисциплинарной ответственности.

 
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