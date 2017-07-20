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Общество
20.07.2017
Евгений Федоров
Год с убийства Павла Шеремета: почему до сих пор не нашли виновных?

Несколько тысяч человек в Киеве совершили крестный ход в память об убитом журналисте.

Акция началась утром в четверг – в то время, когда ровно год назад был взорван автомобиль, за рулем которого находился Павел Шеремет.

Фото: Украинская правда

Участники акции, среди которых было много известных украинских политиков и журналистов, держали в руках плакаты с надписями «Кто убил Павла?» и «Год без Павла».

Далее состоялось шествие от места убийства журналиста до правительственного квартала Киева: так участники акции выразили свое недовольство тем, как проходит расследование громкого преступления.

– Мы видим, что прошел год и результаты следствия, мягко говоря, не впечатляют: откровенно говоря, они близки к нулю, – рассказал в интервью украинского «Радио Свобода» депутат Сергей Лещенко. – У меня есть сомнения в том, что правоохранительные органы сделали все, что было в их силах. Пока не названы заказчики, организаторы и исполнители убийства Павла Шеремета мы не будем удовлетворены работой следователей.

По мнению депутата, следствию мешает то, что оно в ходе расследования  не хочет затрагивать «болезненных тем для украинской власти».

В частности, Сергей Лещенко намекнул, что за журналистом велась слежка со стороны украинских спецслужб – и сейчас этот факт старательно замалчивается.

Позже свой ответ на вопрос участников акции дал представитель МВД Украины Артем Шевченко.

– У следствия нет процессуальных подозреваемых, – цитирует его украинский ресурс Liga.net. – Потерпевший у нас – гражданин России, у которого были достаточно активные контакты на территории страны-агрессора, которые исследовать сейчас украинские следователи не могут из-за характера нынешних отношений между правоохранительными органами Украины и России.

Напомним, что известный журналист и уроженец Беларуси Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева – его автомобиль был взорван неизвестными.

 
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