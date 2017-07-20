Шуточный ответ Зиссеру. В «Белавиа» рассказали, когда можно, а когда нельзя петь в самолете

«Вас могут попросить перестать петь на борту, если в ваши оценки в караоке верите только вы».

Компания «Белавиа» на своей странице в Фэйсбук рассказала, в каких случаях пассажирам можно петь на борту. Это стало своеобразной реакция на недавний пост Юрия Зиссера, который остался недоволен тем, что ему с друзьями во время полета во Львов запретили исполнить песню.

– Нам было хорошо, да и пели мы вчетвером неплохо и чисто, все были абсолютно трезвы, – пишет Юрий Зиссер. – Но к нам через весь салон прилетела бортпроводница, заявила, что мы нарушаем общественный порядок, и потребовала прекратить пение: якобы мы мешаем людям. Мы возразили, что никто из пассажиров не протестует, самолет все равно уже садится, голос пилота всех разбудил, а о том, что в самолете нельзя петь, нигде не написано. Увы, не возымело действия.

На это «Белавия» ответила шуточным постом:

«Иногда наши перелеты так вдохновляют пассажиров, что петь охота. Если вы из тех людей, чья душа готова развернуться вовсю от увиденных в иллюминаторе красот, тогда вам будут интересны наши рекомендации в вопросе «петь или не петь».

Мы рады, когда вы поете, и сами всячески вас поддерживаем, если:

- это канун общенационального праздника и все пассажиры находятся на праздничной волне;

- с вами летят спортсмены или люди, которыми вы гордитесь;

- день рождения маленького пассажира или предложение руки и сердца.

Вас могут попросить перестать петь на борту:

- если вы находитесь на «критическом этапе полета» (во время взлета и посадки самолета), потому что в это время важно быть максимально внимательными, как бортпроводникам, так и пассажирам;

- если в ваши оценки в караоке верите только вы;

- если при лихом запеве вы видите «бегущую к вам из другого конца самолета» стюардессу;

- даже если ваши друзья настойчиво твердят, что уже сто раз так делали в поезде из Пуховичей в Бобруйск под гитару.

Друзья, мы стараемся, чтобы ваш полет проходил в комфортных условиях, а главное – был всегда безопасным! Давайте будем терпимее и добрее друг к другу, ведь все мы чьи-то попутчики, соседи или коллеги».