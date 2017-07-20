Шикарный вид у моря: девушка Джеймса Бонда 15 лет спустя
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Обладательница «Оскара» Холли Берри вдохновляет подписчиков душевными снимками, в том числе с пляжного отдыха.
Поклонники не устают восхищаться отличной физической формой актрисы, которая, напомним, в 2002-м сыграла девушку Бонда в фильме «Умри, но не сейчас», где одним из самых запоминающих моментов стал ее выход из моря.
Как вам?
И 15 лет назад:
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