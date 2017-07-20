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20.07.2017
Евгений Федоров
«Белорусы заслуживают большего». Что сенатор Маккейн говорил о Беларуси?

У одного из главных противников Лукашенко в США диагностировали рак мозга.

Как сообщают американские СМИ, известный сенатор Джон Маккейнперенес сложную операцию по удалению 5-сантиметровой опухоли мозга. Ранее у него обнаружили глиобластому – один из самых агрессивных видов рака.

«Салідарнасць» вспоминает моменты, которые связывают американского политика с Беларусью, а также высказывания, в которых он поддерживал белорусов и критиковал политику Александра Лукашенко.

Невъездной в Беларусь

Маккейн, начиная с конца 90-х, являлся активным противником руководителя Беларуси – политик всегда был предельно откровенным и называл вещи своими именами. За это он вскоре попал в черный список белорусских властей. Но не прекратил критиковать Лукашенко.

 – Я планировал приехать в Беларусь, мы надеялись провести несколько встреч, включая встречу с президентом. Из-за боязни нашей критики его тоталитарной власти Лукашенко отказал нам в выдаче виз... Диктатор чувствует себя настолько неуверенно, что простой визит выборных лиц представляется ему угрозой, – заявил тогда Маккейн.

Выступил против разгона акции 25 марта

Американский сенатор до последнего времени активно следил за событиями, происходящими в Беларуси. В частности, он раскритиковал силовой разгон акции протеста, которая должна была состояться в Минске 25 марта.

– Массовые демонстрации, которые проходят сегодня в Минске, являются ярким проявлением демократических устремлений белорусского народа. В течение последних недель тысячи белорусов, несмотря на репрессии и насилие, выходили на демонстрации в защиту своего человеческого достоинства с требованием отчетности от властей. Их самоотверженность вдохновляет, – заявил Маккейн.

Ответ со стороны Лукашенко

Руководитель Беларуси также не упускал случая ответить на критику американского сенатора. Например, так Лукашенко отреагировал на высказывания Маккейна о силовом разгоне весенней акции:

– Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов, в том числе там и известный персонаж Маккейн, который демократию в Беларуси ищет, что мы тут кого-то задержали и так далее, и тому подобное, –  заявил в апреле глава Беларуси. – Я ему пишу ответ: пускай они посмотрят на демократию в западных странах – совсем недавно и бомбили, и травили, и слезоточивый газ, и водометы, и дубины – и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Париже, и в Германии.

Желал лучшего будущего белорусам

Сенатор Джон Маккейн часто выказывал уважение к белорусскому народу. И даже заявлял о том, что Беларусь, в случае демократизации, имеет хорошие перспективы членства в ЕС и НАТО:

– Мы слышим, что между Путиным и Лукашенко разлад, что они не любят друг друга, и не сотрудничают в том размере, как это было раньше. Я конечно, здесь не самый компетентный, но думаю, что белорусы заслуживают большего, чем то, что имеют сегодня…

Белорусский народ достоин свободы, которая даст возможность определить свое будущее.

 
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